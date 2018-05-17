AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, ABD Kongresi Senato ve Temsilciler Meclisinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilen mektuplara cevaben, ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben yazılan ve 303 milletvekilinin imzaladığı mektubu, ABD Büyükelçiliği Dış Siyasi Gelişmeler Bölüm Başkanı Jeffrey Hulse'e, Meclis'teki makamında teslim etti.

Elitaş, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'ın da hazır bulunduğu kabulde, mektubu Hulse'e verdikten sonra yaptığı konuşmada, Türkiye-ABD ilişkilerinin hassas ve kırılgan bir süreçten geçtiğini anımsattı.

Gerek bölgedeki gelişmeler, gerek ABD'nin bu gelişmelere istinaden aldığı birtakım kararların bölgeye menfi etkileri ışığında, Türkiye-ABD ilişkilerinin genel seyri ve bir takım ikili meselelerin yönetiminin daha da önem kazandığını vurgulayan Elitaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreç titizlik, dikkat ve özen içerisinde yürütülmelidir. Mevcut konjonktürde ABD Kongresi'nden Sayın Cumhurbaşkanımıza, Türkiye'deki OHAL uygulaması ile tutuklu rahip Brunson'un durumu ve süregelen mahkemesine ilişkin bazı eleştirileri içeren bir mektup gönderilmiştir. Söz konusu mektup, eş metinli olup, ABD Kongresi'nin Senato ve Temsilciler Meclisi kanatlarından Kongre üyelerinin imzalarıyla gönderilmiştir. 20 Nisan 2018 tarihli Senato mektubunu 66 senatör, 4 Mayıs 2018 tarihli Temsilciler Meclisi mektubunu ise 154 Temsilciler Meclisi üyesi imzalamıştır."

Elitaş, TBMM tarafından ABD Başkanı Trump'a, bahse konu bu mektuba cevap mahiyetinde bir mektup iletilmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

"YETERSİZ REAKSİYON VEREN ABD ELEŞTİRİLMEKTEDİR"

İçeriği dün basına yansıyan mektubun, başta ilgili TBMM komisyonlarının başkanları ve üyeleri olmak üzere 303 milletvekilinin imzasıyla ABD Başkanı Trump'a gönderildiğini aktaran Elitaş, şunları kaydetti:

"TBMM mektubunda, Türkiye-ABD ilişkilerine tarafımızdan atfedilen önem vurgulanmaktadır. İkili ilişkilerimizde iki kritik hususta ABD tarafının zamanlıca ve tatminkar şekilde adım atmasını beklediğimiz hususuna işaret olunmaktadır. Bu bağlamda, müttefiki Türkiye'ye karşı FETÖ'nün gerçekleştirdiği menfur darbe girişimine karşı gecikmeli ve yetersiz bir reaksiyon veren ABD eleştirilmektedir.

ABD'de güven içinde yaşayan FETÖ elebaşısı ve terör örgütünün 40'ı aşkın üst düzey yöneticisinin Türkiye'ye iadesini beklediğimiz hatırlatılmaktadır. Suriye'de ABD'nin terör örgütü PKK/KCK'nın uzantısı PYD/YPG ile geliştirdiği ilişkilerin vahameti, stratejik ve ahlaki yanlışlığına dikkat çekilerek, bu politikasını değiştirmesi istenmektedir. ABD Başkanı'ndan Suriye bağlamında mutabık kalınan ortak kararların uygulanması sürecinin hızlandırılmasına bizzat müdahil olması ayrıca talep olunmaktadır."

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, Meclis'in bu mektubuyla Trump'a, Türkiye açısından varoluşsal birer tehdit teşkil eden bu iki hayati konuda ülkeden yükselen sesi duyması ve müttefiki Türkiye'nin güvenliğini temin edecek somut adımları, Türkiye-ABD ittifakının bir gereği olarak atması çağrısını yineledi.