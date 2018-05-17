Torba yasa müjdesi

Köprü ve otoyollarda kaçak geçişin cezası 10 kattan 4 kata düştü. Kaçak geçiş indirimi, Avrasya Tüneli ile halen çalışmaları süren üç katlı tüp geçişi de kapsayacak. Yasa yürürlüğe girmeden önce uygulanmış cezalar için de geçerli olacak bu düzenleme, cezası tahakkuk ettirilenler için ise geçerli olmayacak. Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) üzerinde Ankapark kurulu alan da 29 yıllığına Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bedelsiz tahsis edilecek. Tahsis edilecek bu alan üçüncü kişilere kiraya veya işletmeye verilebilecek. Seçim öncesi son toplantısını yapan Meclis Genel Kurulu kapandı.

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçilecek 24 Haziran seçimleri öncesinde son toplantısını yapan Meclis'en geçen torba yasa, parlamenter sistemde kabul edilen son yasa olarak tarihe geçti.