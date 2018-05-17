İşte ABD-FETÖ iş birliğinin kanıtı

- FETÖ'cü firari savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara ile internet üzerinden görüntülü konuşan gizli tanık Sultan'ın ABDFETÖ bağlantısını belgelediği iddia edildi. Sabah'ın ulaştığı ayrıntılara göre Sultan, 17 Aralık kumpasında kanuna aykırı şekilde ele geçirilen delilleri 17-25 Aralık soruşturmasının başındaki tutuklu İstanbul eski Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı'nın bizzat ABD'li yetkililere ulaştırdığını, söz konusu teslime ilişkin delil tespitinin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldığını söyledi. İşte diğer detaylar:

- Sultan, Rıza Sarraf'ın 22 Mart 2016'da ABD'de tutuklandığı gün saat 13.24'te "Abi2" olarak görüştüğü FETÖ'cünün kendisine, "O tutuklama (Rıza Sarraf) için burda toplanan tüm delilleri verdiler. Dünyanın neresinde olursan ol bunlar adamı yerler. Al ispatı. Anla lütfen kimle uğraşıyoruz" dediği mesajın ekran görüntüsünü de teslim etti.

- Sultan, 15 Temmuz darbe girişiminden 5 gün sonra, FETÖ'nün Ukrayna imamı Hasan Hüseyin Kes ve yardımcısı Gökhan Yahşi'yle Ukrayna'da yaptığı toplantıda alınan 11 maddelik kararlara ilişkin görüşme tutanağını da başsavcılığa teslim etti. Toplantıda, 15 Temmuz'un 'cihat' olarak tanımlandığı, söz konusu kişilerin, "Bu cihat (15 Temmuz darbe girişimi) sırasında ölen ve işkence gören örgüt mensupları daha şimdiden cennetle müjdelenmiştir" dedikleri ileri sürüldü.

- Gizli tanık Sultan, ABD-FETÖ bağlantısını ilişkin belgeleri de İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etti. Gizli tanık Sultan'ın; ABD'de gözaltına alınan Rıza Sarraf'ın yakalanmasının ardından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ve mensuplarının büyük sevinç içinde olduklarını, bahse konu tutuklama ile ilgili olarak Türkiye'de yapılan 17 Aralık kumpasında kanuna aykırı şekilde ele geçirilen delilleri Yakup Saygılı'nın bizzat ABD'li yetkililere ulaştırdığını söyledi. Gizli tanık Sultan'ın, kdeliller ile ABD'de tahkikat başlatılarak Rıza Sarraf'ın yakalanması için şart ve imkanların oluşturulduğuna yönelik açıklamaları da soruşturma dosyasında yer aldı.

- Sultan, Rıza Sarraf soruşturmasına ilişkin FETÖ'cülerin beklentisinin, Sarraf'ın, "Yaptığım her işi Erdoğan'ın talimatı ile devlet görevlilerinin bilgisi dahilinde yaptım" şeklinde ifade vermeye mecbur bırakılması olduğunu söyledi.



Eski İstanbul Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı, 17 Aralık yargı darbesi girişimine ilişkin yasadışı oluşturulan belgeleri emniyet binasından emrindeki FETÖ'cü polisler eliyle böyle kaçırmıştı.

Kenan Kıran/Sabah