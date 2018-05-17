Kudüs kırmızı çizgimiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İngiltere temaslarını takip eden gazetecilere gündemi değerlendirdi. Filistin'den seçimlere kadar her konuda önemli bilgiler verdi. İngiltere'deki görüşmeleriyle ilgili olarak "Londra'da Kraliçe 2. Elizabeth ile yaptığımız görüşme verimli geçti, güzel geçti. Sayın Theresa May ile ikili ve heyetler arası görüşmede, bir dizi farklı konuları ele aldık. 2 anlaşma imzaladık" dedi. Erdoğan İsrail'e de sert çıktı. "Netanyahu'nun attığı 'tweet'e verdiğim cevap sinir uçlarına dokunmuş olmalı. Filistinliler'in direnişine destek çıkmamız bunları rahatsız ediyor. Ben bu çerçevede Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmedim, görmüyorum. Hamas, Filistinliler'in işgal altındaki topraklarını kurtarmanın gayreti içindeki direniş hareketlerinden biridir. İsrail orada işgalci durumundadır. Sizlerle bu sohbetimizin hemen öncesinde burada, antisiyonist hahamlarla da görüştüm. Bunlar İsrail'in Siyonist olduğunu söylüyorlar. Biz bunu söylediğimizde bazıları çıldırıyor. Görüştüğümüz hahamlar, bize karşı olmadıklarını söylüyorlar. 'Siz Yahudiler ile Siyonistler arasındaki ayrımı iyi yapan bir lidersiniz' diyorlar. Kendilerine haksızlığa karşı çıkma konusunda seslerini yükseltmelerini söyledim."
'İZİN VERMEYİZ'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Erdoğan'a oy verin ama partisine değil' şeklinde bir yaklaşımı gündeme sokmaya çalışanlar var. MHP ile AK Parti arasında nifak tohumu mu sokmak isteniyor?" sorusuna şu yanıtı verdi: "O dediğiniz yaklaşımı bazı mahfiller işlemeye çalışsalar da başarılı olamazlar. Bizler Cumhur İttifakı olarak yola çıktık. Bu işin bozulmasına fırsat vermeyiz."
MERKEL, PUTİN, RUHANİ VE PAPA
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'deki son gelişmelerle ilgili dün Almanya Başbakanı Merkel'le telefonda görüştü. Görüşmesinde Gazze'de Filistinliler'in hedef alınması sonucu yaşanan gerilim hakkında görüş teatisinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra da Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gündemde yine Kudüs vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Papa ile telefonda gündemi değerlendirdi. Cumhurbaşkanı, Gazze'deki saldırıların utanç verici olduğuna dikkat çekti. Papa Franciscus da barış için Kudüs'ün özel statüye sahip olacağı iki devletli bir çözümün şart olduğunu belirtti.
KUDÜS'ÜN GASPINA İZİN VERMEYECEĞİZ
Erdoğan, Külliye'de şehit aileleri için verilen iftar yemeğinde konuştu: Sizler bu ülkenin en ulvi değerlerinin sembollerini temsil ediyorsunuz. BM, bütün bu olaylar karşısında bitmiştir. BM Genel Sekreteri'ne ulaşamıyoruz. Kudüs'ün İsrail tarafından gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz.
İNTERCONTİNENTAL'DE ÖNEMLİ BULUŞMA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'den ayrılmadan önce Musevi Cemaati temsilcileriyle bir araya geldi. Haham Elahanan Beck ve beraberindeki Neturei Karta Ortodoks Musevi Cemaati üyelerini kabul etti. İntercontinental Otel'de basına kapalı gerçekleşen kabul, yarım saat sürdü. Yahudi halkı için en tehlikeli ülkenin, İsrail olduğunu ifade eden Beck, şunları kaydetti: "Siyonistler'e yardımcı olmak Yahudi halkının çıkarına değil. İşgalcilere karşıyız. Bölgeye barış getirmek istiyoruz. Yahudiler olarak bizler İsrail devletinin barışçıl bir şekilde tamamıyla dağıtılması için dua ediyoruz. Tek devleti, denizden nehire kadar Filistin halkının geri dönmesini destekliyoruz. Orada Yahudiler ile Müslümanlar barış içerisinde yaşayabilir."
EKREM KIZILTAŞ
'İZİN VERMEYİZ'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Erdoğan'a oy verin ama partisine değil' şeklinde bir yaklaşımı gündeme sokmaya çalışanlar var. MHP ile AK Parti arasında nifak tohumu mu sokmak isteniyor?" sorusuna şu yanıtı verdi: "O dediğiniz yaklaşımı bazı mahfiller işlemeye çalışsalar da başarılı olamazlar. Bizler Cumhur İttifakı olarak yola çıktık. Bu işin bozulmasına fırsat vermeyiz."
MERKEL, PUTİN, RUHANİ VE PAPA
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'deki son gelişmelerle ilgili dün Almanya Başbakanı Merkel'le telefonda görüştü. Görüşmesinde Gazze'de Filistinliler'in hedef alınması sonucu yaşanan gerilim hakkında görüş teatisinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra da Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gündemde yine Kudüs vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Papa ile telefonda gündemi değerlendirdi. Cumhurbaşkanı, Gazze'deki saldırıların utanç verici olduğuna dikkat çekti. Papa Franciscus da barış için Kudüs'ün özel statüye sahip olacağı iki devletli bir çözümün şart olduğunu belirtti.
KUDÜS'ÜN GASPINA İZİN VERMEYECEĞİZ
Erdoğan, Külliye'de şehit aileleri için verilen iftar yemeğinde konuştu: Sizler bu ülkenin en ulvi değerlerinin sembollerini temsil ediyorsunuz. BM, bütün bu olaylar karşısında bitmiştir. BM Genel Sekreteri'ne ulaşamıyoruz. Kudüs'ün İsrail tarafından gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz.
İNTERCONTİNENTAL'DE ÖNEMLİ BULUŞMA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'den ayrılmadan önce Musevi Cemaati temsilcileriyle bir araya geldi. Haham Elahanan Beck ve beraberindeki Neturei Karta Ortodoks Musevi Cemaati üyelerini kabul etti. İntercontinental Otel'de basına kapalı gerçekleşen kabul, yarım saat sürdü. Yahudi halkı için en tehlikeli ülkenin, İsrail olduğunu ifade eden Beck, şunları kaydetti: "Siyonistler'e yardımcı olmak Yahudi halkının çıkarına değil. İşgalcilere karşıyız. Bölgeye barış getirmek istiyoruz. Yahudiler olarak bizler İsrail devletinin barışçıl bir şekilde tamamıyla dağıtılması için dua ediyoruz. Tek devleti, denizden nehire kadar Filistin halkının geri dönmesini destekliyoruz. Orada Yahudiler ile Müslümanlar barış içerisinde yaşayabilir."
EKREM KIZILTAŞ
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