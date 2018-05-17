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Gelinsiz damat

Suriyeli ve evlilik kararı aldı. Ancak bu süreçte genç kız ’ya gitmek zorunda kaldı. Damat, ü gelinsiz yaptı. Münih’teki gelin ise Diyarbakır’daki düğününe ‘görüntülü’ katıldı

Gelinsiz damat
Diyarbakır, şimdiye kadar görülmemiş bir e ev sahipliği yaptı. Suriyeli Dilxweş Osman (21), 2013'te ailesiyle birlikte ülkesindeki iç savaştan kaçarak Diyarbakır'a sığındı. Genç adam, yine kendisi gibi ailesiyle Diyarbakır'a yerleşen akrabası Wane İbrahim (18) ile görüşmeye başladı. Genç çift, 3 yıl sonra evlilik kararı aldı. Ancak bu süreçte Wane, ailesiyle 'nın Münih kentine gidince işler karıştı. Evlilik tarihinin yaklaşmasına rağmen sevgilisiyle bir araya gelemeyen Osman, düğün hazırlıklarını tamamladı. Damat, genç kız Türkiye'ye gelemediği için düğünü gelinsiz yaptı. Düğünün gerçekleştirildiği mekanda, gelin ile damadın salona indiği asansörden tek başına inen Dilxweş Osman, düğününde davetlilerle birlikte halay çekip oynadı. Düğün sırasında Münih'te olan Wane ise gelinliğini giyerek, salona cep telefonu aracılığıyla görüntülü bağlandı. Telefonda görüntülü konuşan çift, en kısa sürede kavuşmayı ümit ettiklerini vurguladı. Damat, görüntülü arayan gelini yanında hissetmek için telefonunu bir an olsun elinden bırakmadı. Düğünü tek başına yapan ve nikah masasında yalnız kalan Dilxweş Osman, "Arkadaşlarım, akrabalarım Diyarbakır'da. Bu nedenle düğünü burada yaptık. Almanya'da düğün yapmayalım diye düşündük. Ama şimdi Almanya'ya gidip, orada da düğün yapacağız. O zaman daha çok mutlu olacağım. Diyarbakır'daki düğünde gelini göremeyen yakınlarımız çok şaşırdı" açıklamasını yaptı.

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  • 17 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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