;
Yol Durumu
RAMAZAN
İMSAKİYE
  1. Adana'da DEAŞ operasyonu

'cü 'ın görüntüleri ortaya çıktı!

'nün beyin takımında yer alan eski Polis Akademisi Öğretim Üyesi 'ın, Mısır ve 'daki görüntüleri ortaya çıktı.

FETÖcü Önder Aytaçın görüntüleri ortaya çıktı!

'da / 'ye ait bir hastanenin misafirhanesinde ailesiyle birlikte kalan 'ın, Nijerya'da bindiği araç ve toplantı yaptığı FETÖ'cüler adım adım Türk istihbarat birimleri tarafından takip ediliyor. Aytaç'ın, Mısır'da da izlendiğine yönelik görüntüler de soruşturma dosyasına girdi.


Aytaç, Twitter'daki hesabından teröristbaşı 'i "tanrı" yerine koymuş ve "Hocaefendi bize şah damarımızdan daha yakındır. O yaptıklarımızı duyar, görür, bilir" iddiasında bulunmuştu.


Aytaç, 7 Kasım 2014'te firar etmişti.

KENAN KIRAN/SABAH

Etiketler: , , , ,
  • 17 Mayıs 2018, Perşembe 09:35
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar