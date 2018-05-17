Nijerya'da FETÖ/ PDY'ye ait bir hastanenin misafirhanesinde ailesiyle birlikte kalan Önder Aytaç'ın, Nijerya'da bindiği araç ve toplantı yaptığı FETÖ'cüler adım adım Türk istihbarat birimleri tarafından takip ediliyor. Aytaç'ın, Mısır'da da izlendiğine yönelik görüntüler de soruşturma dosyasına girdi.
Aytaç, Twitter'daki hesabından teröristbaşı Fetullah Gülen'i "tanrı" yerine koymuş ve "Hocaefendi bize şah damarımızdan daha yakındır. O yaptıklarımızı duyar, görür, bilir" iddiasında bulunmuştu.
Aytaç, 7 Kasım 2014'te firar etmişti.
KENAN KIRAN/SABAH
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