;
Yol Durumu
RAMAZAN
İMSAKİYE
  1. Gelinsiz damat
  2. Hırsızdan umutlu!

Bir dizi !

Bir dizi ceza!
Ünlü oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca ile şarkıcı Cenk Eren'in de aralarında bulunduğu 34 sanığın yargılandığı "uyuşturucu madde ticareti yapmak" davasında dün karar çıktı. Mahkeme, Çağatay Ulusoy, ve Hüseyin Orçun Benli'yi " ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis sına hükmetti. Cenk Eren'e ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 5 yıl hapis cezası verdi. Ele geçirilen maddenin kokain olduğunu belirten mahkeme, cezayı 7 yıl 6 aya çıkardı. Cezada "iyi hal" indirimi de uygulayan heyet, Cenk Eren'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Sanıklara verilen cezalarla ilgili herhangi bir erteleme ve geri bırakma kararı uygulanmadığı öğrenildi.


Gizem Karaca
Etiketler: , , , , ,
  • 17 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar