Bir dizi ceza!

Ünlü oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca ile şarkıcı Cenk Eren'in de aralarında bulunduğu 34 sanığın yargılandığı "uyuşturucu madde ticareti yapmak" davasında dün karar çıktı. Mahkeme, Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Hüseyin Orçun Benli'yi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına hükmetti. Cenk Eren'e ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 5 yıl hapis cezası verdi. Ele geçirilen maddenin kokain olduğunu belirten mahkeme, cezayı 7 yıl 6 aya çıkardı. Cezada "iyi hal" indirimi de uygulayan heyet, Cenk Eren'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Sanıklara verilen cezalarla ilgili herhangi bir erteleme ve geri bırakma kararı uygulanmadığı öğrenildi.
Gizem Karaca
Gizem Karaca
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