Başkent Filistin

Yeryüzü bir kez daha Filistin'e kilitlendi. İsrail devlet terörünün Gazze'de tüm çıplaklığıyla kendini göstermesi başta Türkiye olmak üzere tüm dünyada lanetlendi. Dün Belçika'nın başkenti Brüksel'de Merkez Tren İstasyonu önünde yaklaşık 400 kişi İsrail'i kınamak için gösteriler düzenledi. İngiltere'nin başkenti Londra'da dün iş çıkışında başbakanlık binası önüne giderek İsrail'i protesto edenlerin sayısı 2 bini geçti.
TEL AVİV DE VAR
Fas'ın çeşitli kentlerinde de ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması protesto edildi. Öfkenin en önemli noktası ise İsrail'in başkenti Tel Aviv'di. İsrail'in Gazze'deki katliamına göz yummayı reddeden yüzlerce kişi Tel Aviv'de sokaklara indi. Caddeleri trafiğe kapatıp gösteriler düzenledi. "Araplar'la Yahudiler düşmanlığı reddediyor" ve "Bu katliam benim değil" sloganları ile Tel Aviv sokaklarını inletti. Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan İsveçli ve Norveçli aktivistler ise balıkçı tekneleriyle yola çıktı. Ship to Gaza Derneği Basın Sözcüsü Ellen Hansson, "İki balıkçı teknesi Göteborg'dan, bir tekne Stockholm'den, bir tekne de Norveç'ten akşam yola çıktı" dedi. Yolculuk öncesi Türk bayrağı açan Ellen Hansson şunları söyledi: "İnşallah bu sefer Gazze'ye yardım ulaştırmayı başarırız. Gazze büyük bir hapishane. 2 milyon Filistinli, tutsak hayatı yaşıyor. Biz bu tutsak hayatını özgürlüğe çevirmek istiyoruz. Eskiden Gazze'de 4 bin balıkçı vardı. Şimdi sadece 500 kadar balıkçı kaldı. Balıkçı teknelerini de Filistinli balıkçılara hediye edeceğiz. Ayrıca, işgalci İsrail'in yüzünü bir kez daha dünyaya göstermek istiyoruz."
WASHİNGTON
TAKSİM
İSVEÇ
İsveçli ve Norveçli aktivistler Türk bayrağı açıp yola çıktı.
TEL AVİV
CE'VIP'I VERDİK!
İsrail, Filistin'de ölüm olup yağdı. Türkiye bu katliama sessiz kalmadı. Hem siyasi hem de diplomatik anlamda gerekli adımlar atıldı. Son olarak İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh dün ülkesine yollandı. Naeh, dün İstanbul Atatürk Havalimanı'nda uçağa biniş yaptı.
205 NO'LU SALONDA ARANDI
Naeh, VIP salonu yerine normal yolcuların kullandığı alana alındı. Pasaport kontrolünün ardından terminaldeki 205 numaralı salondan geçerek sıraya girmek zorunda kaldı. Bu sırada rutin kontroller yapıldı. Didik didik arandı. Ayakkabıları çıkarıldı. Öte yandan dün Türkiye önemli bir karar daha aldı. İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Yosef Levi Sfari'nin de bir süreliğine ülkesine dönmesi için gerekli uyarının yapıldığı vurgulandı.
TÜRKİYE'YE KÜFÜR ETTİ
Türkiye'nin Gazze'deki katliama sessiz kalmamasını hazmedemeyen İsrail Başbakanı Netanyahu'dan sonra oğlu Yair da, küstah bir paylaşımda bulundu. Yair, Instagram hesabının hikaye bölümünden, "F... Turkey" yazan ve içinde Türk bayrağı yer alan bir görsel paylaştı. Ardından hesabını kapattı.
TEL AVİV DE VAR
Fas'ın çeşitli kentlerinde de ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması protesto edildi. Öfkenin en önemli noktası ise İsrail'in başkenti Tel Aviv'di. İsrail'in Gazze'deki katliamına göz yummayı reddeden yüzlerce kişi Tel Aviv'de sokaklara indi. Caddeleri trafiğe kapatıp gösteriler düzenledi. "Araplar'la Yahudiler düşmanlığı reddediyor" ve "Bu katliam benim değil" sloganları ile Tel Aviv sokaklarını inletti. Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan İsveçli ve Norveçli aktivistler ise balıkçı tekneleriyle yola çıktı. Ship to Gaza Derneği Basın Sözcüsü Ellen Hansson, "İki balıkçı teknesi Göteborg'dan, bir tekne Stockholm'den, bir tekne de Norveç'ten akşam yola çıktı" dedi. Yolculuk öncesi Türk bayrağı açan Ellen Hansson şunları söyledi: "İnşallah bu sefer Gazze'ye yardım ulaştırmayı başarırız. Gazze büyük bir hapishane. 2 milyon Filistinli, tutsak hayatı yaşıyor. Biz bu tutsak hayatını özgürlüğe çevirmek istiyoruz. Eskiden Gazze'de 4 bin balıkçı vardı. Şimdi sadece 500 kadar balıkçı kaldı. Balıkçı teknelerini de Filistinli balıkçılara hediye edeceğiz. Ayrıca, işgalci İsrail'in yüzünü bir kez daha dünyaya göstermek istiyoruz."
WASHİNGTON
TAKSİM
İSVEÇ
İsveçli ve Norveçli aktivistler Türk bayrağı açıp yola çıktı.
TEL AVİV
CE'VIP'I VERDİK!
İsrail, Filistin'de ölüm olup yağdı. Türkiye bu katliama sessiz kalmadı. Hem siyasi hem de diplomatik anlamda gerekli adımlar atıldı. Son olarak İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh dün ülkesine yollandı. Naeh, dün İstanbul Atatürk Havalimanı'nda uçağa biniş yaptı.
205 NO'LU SALONDA ARANDI
Naeh, VIP salonu yerine normal yolcuların kullandığı alana alındı. Pasaport kontrolünün ardından terminaldeki 205 numaralı salondan geçerek sıraya girmek zorunda kaldı. Bu sırada rutin kontroller yapıldı. Didik didik arandı. Ayakkabıları çıkarıldı. Öte yandan dün Türkiye önemli bir karar daha aldı. İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Yosef Levi Sfari'nin de bir süreliğine ülkesine dönmesi için gerekli uyarının yapıldığı vurgulandı.
TÜRKİYE'YE KÜFÜR ETTİ
Türkiye'nin Gazze'deki katliama sessiz kalmamasını hazmedemeyen İsrail Başbakanı Netanyahu'dan sonra oğlu Yair da, küstah bir paylaşımda bulundu. Yair, Instagram hesabının hikaye bölümünden, "F... Turkey" yazan ve içinde Türk bayrağı yer alan bir görsel paylaştı. Ardından hesabını kapattı.
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