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  1. Bu fotoğraf Amerikan basınına da battı!

, 'de bulunan teröristlere ait kamp alanını tespit etti

'dan yapılan açıklamada, 'de icra edilen arama faaliyetleri esnasında, 7 oda, 700 metre kapalı alan ve sistemine sahip, inşası yarım kalan bir kamp alanı tespit edildiğini bildirdi.

TSK az önce duyurdu! Teröristlere ait tam 700 metre...

TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

/Hacıhasanlı bölgesinde icra edilen arama faaliyetleri esnasında teröristlere ait, 7 oda, 700 metre kapalı alan ve sistemine sahip, inşası yarım kalan bir kamp alanı tespit edilmiştir.



Teröristlerin, bölgede başlatılan harekâtla birlikte kamp aldanını terk ettiği anlaşılmıştır. Ayrıca, kampın içinde yer alan betonarme yapının cidar kalınlıklarının uçaklara karşı koruma sağlayacak şekilde yer yer bir metreye ulaştığı da belirlenmiştir.



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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba 19:30
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