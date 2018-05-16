Almanya ile Türkiye'nin EURO2024'e ev sahipliği yapmak için yarış içerisindeyken Londra'da verilen bu görüntünün 'adil' olmadığının vurgulandığı yazıda politik açıdan gergin olan Almanya - Türkiye bağlarının spor açısından da gerildiği ifade edildi.

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel'in konuyla ilgili yaptığı 'Oyuncularımızın Erdoğan'ın Türkiye'deki seçim kampanyası için kendilerini kullandırması tarafımızca iyi karşılanmamıştır' açıklamasından bahseden Washington Post, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in Grindel'e 'Futbola siyaset bulaştırmak korkunç bir hatadır' özetli cevabına ise haberinde yer vermedi.

ADAY ŞEHRİMİZ GAZİANTEP'İ KARALADILAR

Aynı haberde Washington Post yazarı, Türkiye'nin EURO2024'e aday olarak gösterdiği 9 şehirden biri olan Gaziantep'in coğrafi konumunun altı çizdi. Gaziantep'in Suriye sınırına 65 kilometre uzaklıkta olduğunun vurgulandığı bölümde ABD ve diğer birçok ülkenin vatandaşlarına Türkiye'nin Güneydoğusuna gitmemelerini tavsiye ettiği anlatıldı.

