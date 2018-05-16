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  1. Trump'a Brunson yanıtı! Mektup ortaya çıktı

'ın cularla buluşmasına 'u da rahatsız etti!

Amerika'nın en büyük gazetelerinden , 'ın 'da Türk cular ve ile görüşmesini sayfalarına taşıdı.

Bu fotoğraf Amerikan basınına da battı!

ile 'nin EURO2024'e ev sahipliği yapmak için yarış içerisindeyken 'da verilen bu görüntünün 'adil' olmadığının vurgulandığı yazıda politik açıdan gergin olan Almanya - Türkiye bağlarının spor açısından da gerildiği ifade edildi.

Almanya Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel'in konuyla ilgili yaptığı 'Oyuncularımızın Erdoğan'ın Türkiye'deki seçim kampanyası için kendilerini kullandırması tarafımızca iyi karşılanmamıştır' açıklamasından bahseden , Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı 'in Grindel'e 'Futbola siyaset bulaştırmak korkunç bir hatadır' özetli cevabına ise haberinde yer vermedi.

ADAY ŞEHRİMİZ GAZİANTEP'İ KARALADILAR
Aynı haberde Washington Post yazarı, Türkiye'nin EURO2024'e aday olarak gösterdiği 9 şehirden biri olan Gaziantep'in coğrafi konumunun altı çizdi. Gaziantep'in Suriye sınırına 65 kilometre uzaklıkta olduğunun vurgulandığı bölümde ABD ve diğer birçok ülkenin vatandaşlarına Türkiye'nin Güneydoğusuna gitmemelerini tavsiye ettiği anlatıldı.

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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba 19:13
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