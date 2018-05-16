Açlığın tetiklemesiyle hücrelerin kendini sindirerek (autohagy) yenilemesini sağladığı teziyle 2016'da Nobel Tıp Ödülü kazanan Japon bilim insanı Yoshinori Ohsumi, orucun insan sağlığına etkisini bilimsel olarak ispat etti.
Nobel Ödüllü Japon bilim insanı: Oruç vücudun yenilenmesini sağlıyor
Açlığın tetiklemesiyle hücrelerin kendini sindirerek yenilemesini sağladığı teziyle Nobel Ödülü kazanan Japon bilim insanı Yoshinori Ohsumi, orucun insan sağlığına etkisini bilimsel olarak ispat etti.
Açlığın tetiklemesiyle hücrelerin kendini sindirerek (autohagy) yenilemesini sağladığı teziyle 2016'da Nobel Tıp Ödülü kazanan Japon bilim insanı Yoshinori Ohsumi, orucun insan sağlığına etkisini bilimsel olarak ispat etti.
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