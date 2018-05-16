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Japon bilim insanı: vücudun yenilenmesini sağlıyor

Açlığın tetiklemesiyle hücrelerin kendini sindirerek yenilemesini sağladığı teziyle Nobel Ödülü kazanan Japon bilim insanı , orucun insan sağlığına etkisini bilimsel olarak ispat etti.



Açlığın tetiklemesiyle hücrelerin kendini sindirerek (autohagy) yenilemesini sağladığı teziyle 2016'da kazanan Japon bilim insanı , orucun insan sağlığına etkisini bilimsel olarak ispat etti.
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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba 18:19
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