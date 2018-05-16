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'teki merkezi silahlı kuşatma altında

'ın kentinde gerginliği devam ediyor. Kerkük'teki seçim merkezleri önündeki grevlerine devam ediyor. Yaşanan olaylardan sonra Irak Seçim Komisyonu'ndan gelen açıklamaya göre, Kerkük'teki seçim merkezi silahlı kuşatma altında olduğu bildirildi. Diğer yandan Türkmen özel birliklerinin bölgede güvenliği sağlamaya çalışıyor. Ayrıca Türkmenler seçim sandıklarının güvenliği için seçim binalarının önünde beklemeye devam ediyor.

Kerkükte seçim gerginliği
'ta terör örgütü 'ın bitirilmesinin ardından ilk kez gerçekleştirilen lerin ardından, 'te gergin bekleyiş sürüyor. Seçimlere hile karıştırıldığını belirten , Kerkük-Bağdat karayolunu trafiğe kapattı. Kentteki gösterilere işaret eden Araplar da "oy pusulalarının elle sayılması" yönündeki taleplerin yerine getirilmemesi durumunda gerginliğin tırmanışa geçebileceği uyarısında bulundu.



Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi ise Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin Kerkük'te oyların yeniden sayılması talimatını verdiğini söyledi. Öte yandan resmi sonuçları açıklanmayan seçimlerin basına yansıyan sonuçlarında, Şii lider Mukteda es Sadr'ın önde olduğu açıklandı.
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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba 18:28
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