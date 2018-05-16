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'nün ABD yapılanmasına ilişkin yeni başvuru

'nün ABD yapılanmasına ilişkin, eski New York Güney Bölgesi Savcısı Preet Bharara, , FETÖ’cüler , Emre Çelik, ve hakkındaki yakalama talebi için ikinci başvuru yapıldı.

FETÖnün ABD yapılanmasına ilişkin yeni başvuru

Fetullahçı Terör Örgütü ile Sivil Mücadele Platformu avukatı ; 27 Mart 2018 tarihinde eski New York Güney Bölgesi Savcısı Preet Bharara, , 'cüler , Emre Çelik, ve hakkındaki yakalama talebinin değerlendirilmesi için yaptığı başvurunun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Nöbetçi Sulh Ceza hakimliğine gönderilmesini talep etti.

Burak Bekiroğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu'na yaptığı
118 sayfalık yakalama talebinde; şüphelilerin Fethulahçı silahlı terör örgütü yöneticiliği veya örgüte üye olma, silahlı terör örgütüne yardım etme, Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya ve hükümetin görevini kısmen veya tamamen yapmasına engel olmaya teşebbüs suçlarını işledikleri ifade ediliyor.

FARUK TABAN, KUMPAS DAVAYA BAKAN HAKİM BERMAN'I FETÖ SEMPOZYUMUNA GETİRDİ
Yakalama talebinde; İstanbul'da darbe girişiminden 5 ay sonra düzenlenen ve ABD'deki kumpas davaya bakan ABD New York Güney Bölge Hâkimi Richard Berman'ın katıldığı sempozyuma Faruk Taban'ın getirdiği, hakkında yakalama talebinde bulunulan Faruk Taban, Kemal Öksüz, Emre Çelik ve avukat Zafer Akın'ın başkanı olduğu kuruluşların onursal başkanı Fethulah Gülen'in olduğuna dikkat çekiliyor

Dilekçede; Eski New York Güney Bölgesi Savcısı Preet Bharara'nın, FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişimini ABD'de yeniden başlattığı hatırlatılıyor.

KENAN KIRAN/SABAH

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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba 17:44
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