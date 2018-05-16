Fetullahçı Terör Örgütü ile Sivil Mücadele Platformu avukatı Burak Bekiroğlu; 27 Mart 2018 tarihinde eski New York Güney Bölgesi Savcısı Preet Bharara, Michael Rubin, FETÖ'cüler Kemal Öksüz, Emre Çelik, Zafer Akın ve Faruk Taban hakkındaki yakalama talebinin değerlendirilmesi için yaptığı başvurunun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Nöbetçi Sulh Ceza hakimliğine gönderilmesini talep etti.



Burak Bekiroğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu'na yaptığı

118 sayfalık yakalama talebinde; şüphelilerin Fethulahçı silahlı terör örgütü yöneticiliği veya örgüte üye olma, silahlı terör örgütüne yardım etme, Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya ve hükümetin görevini kısmen veya tamamen yapmasına engel olmaya teşebbüs suçlarını işledikleri ifade ediliyor.

FARUK TABAN, KUMPAS DAVAYA BAKAN HAKİM BERMAN'I FETÖ SEMPOZYUMUNA GETİRDİ

Yakalama talebinde; İstanbul'da 17-25 Aralık darbe girişiminden 5 ay sonra düzenlenen ve ABD'deki kumpas davaya bakan ABD New York Güney Bölge Hâkimi Richard Berman'ın katıldığı sempozyuma Faruk Taban'ın getirdiği, hakkında yakalama talebinde bulunulan Faruk Taban, Kemal Öksüz, Emre Çelik ve avukat Zafer Akın'ın başkanı olduğu kuruluşların onursal başkanı Fethulah Gülen'in olduğuna dikkat çekiliyor

Dilekçede; Eski New York Güney Bölgesi Savcısı Preet Bharara'nın, FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişimini ABD'de yeniden başlattığı hatırlatılıyor.



KENAN KIRAN/SABAH