ABD'deki kumpas davasında yeni gelişme

ABD'nin İran'a karşı uyguladığı yaptırımları delme, bankacılık sahtekarlığı ve bunlarla ilintili suçlardan New York'ta tutuklu olarak yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'ya verilecek cezanın belirleneceği dava duruşması Türkiye saati ile 17:00'de başladı.

Davaya bakan Yargıç Richard Berman, duruşma salonuna girdikten sonra, dava ile ilgili üstünde görüşülmesi gereken bir çok konu olduğunu, duruşmanın bir ya da iki saati aşabileceğini söyledi. Mahkemeye takım elbise ile gelen Hakan Atilla'nın karar davasını eşi Burçin Atilla da izliyor.

Davanın hakimi olan Berman yaptığı açıklamada "Ceza yönergelere uygun değil, uygun ve merhametli olacak" ifadesini kullandı.