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ABD'deki kumpas davasında yeni gelişme

Davanın hakimi olan Berman yaptığı açıklamada "Atilla'ya uygun ve merhametli bir ceza verilecek" ifadesini kullandı.

ABDdeki kumpas davasında flaş gelişme

ABD'nin İran'a karşı uyguladığı yaptırımları delme, bankacılık sahtekarlığı ve bunlarla ilintili suçlardan 'ta tutuklu olarak yargılanan eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet 'ya verilecek cezanın belirleneceği dava duruşması saati ile 17:00'de başladı.
Davaya bakan Yargıç Richard Berman, duruşma salonuna girdikten sonra, dava ile ilgili üstünde görüşülmesi gereken bir çok konu olduğunu, duruşmanın bir ya da iki saati aşabileceğini söyledi. Mahkemeye takım elbise ile gelen Hakan Atilla'nın karar davasını eşi Burçin Atilla da izliyor.

Davanın hakimi olan Berman yaptığı açıklamada "Ceza yönergelere uygun değil, uygun ve merhametli olacak" ifadesini kullandı.

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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba 17:48
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