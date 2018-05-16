Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ve Sudan Cumhurbaşkanı el-Beşir'le telefonda görüştü.Ayrıntılar geliyor...
Erdoğan'dan peş peşe telefon görüşmeleri
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