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Atama bekleyen öğretmenlere Bakan İsmet Yılmaz'dan müjde

Atama bekleyen öğretmenlere müjde

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, atama bekleyen öğretmenleri ilgilendiren bir açıklamada bulundu.

Yılmaz, "Bu yıl 25 bin öğretmenimizi eğitim ailesiyle buluşturacağız. 5 bin adayın mülakatları haziranda yapılacak." dedi.

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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba 14:17
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