Atama bekleyen öğretmenlere Bakan İsmet Yılmaz'dan müjde

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, atama bekleyen öğretmenleri ilgilendiren bir açıklamada bulundu.

Yılmaz, "Bu yıl 25 bin öğretmenimizi eğitim ailesiyle buluşturacağız. 5 bin adayın mülakatları haziranda yapılacak." dedi.

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