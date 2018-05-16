Atama bekleyen öğretmenlere Bakan İsmet Yılmaz'dan müjde

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, atama bekleyen öğretmenleri ilgilendiren bir açıklamada bulundu.
Yılmaz, "Bu yıl 25 bin öğretmenimizi eğitim ailesiyle buluşturacağız. 5 bin adayın mülakatları haziranda yapılacak." dedi.
Detaylar geliyor...
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, atama bekleyen öğretmenleri ilgilendiren bir açıklamada bulundu.
Yılmaz, "Bu yıl 25 bin öğretmenimizi eğitim ailesiyle buluşturacağız. 5 bin adayın mülakatları haziranda yapılacak." dedi.
Detaylar geliyor...
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