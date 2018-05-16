Davanın yargıcı Berman, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde yargılanan Attila hakkındaki kararını açıkladı.

Sabah saatlerinde başlayan ceza duruşmasının sonunda açıklanan karara göre Atilla, 32 ay hapis cezası aldı. Yaklaşık 14 aydır hapiste bulunan Atilla'nın hapiste geçirdiği sürenin 32 aydan düşüleceği bildirildi.

Atilla'nın avukatları kararı temyize götüreceklerini açıkladı.

ABD'deki İran yaptırımları davasında 3 Ocak'taki duruşmadan suçlu bulunan Atilla'nın ceza duruşması son olarak 7 Mayıs'tan 16 Mayıs'a ertelenmişti.

Savcılık ise davanın yargıcı Berman'dan Atilla için 188 aydan fazla (15,5 yıl) hapis ile 50 bin ila 500 bin dolar para cezası vermesini talep ediyordu.

Atilla'nın avukatları ayrıca, bu davanın benzersiz bir dava olduğuna, İran'a yönelik yaptırımları ihlal eden birçok uluslararası bankaya sadece para cezası kesilip hiçbir çalışanına dava açılmazken ABD ile hiçbir bağlantısı bulunmayan Atilla'nın yargılandığına ve kanıtların Atilla'nın, ''aç gözlülüğünün peşinden giden, bu entrikanın mimarı Rıza Sarraf'ın komplosuna alet edilen bir devlet memuru olduğunu gösterdiğine'' dikkati çekmişti.

Jüri, Atilla'yı hakkındaki 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulmuş, "kara para aklama" suçlamasında ise masum olduğuna karar vermişti.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan ve 19 Mart 2016'da ABD'de tutuklanan iş adamı Rıza Sarraf, yargılanmasına kısa bir süre kala 26 Ekim 2017'da hakkındaki suçlamaları kabul etmiş ve savcılıkla iş birliğine gitmişti.

Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Atilla ise 27 Mart 2017 New York'ta gözaltına alınmış ve davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı.