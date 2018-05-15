Nevşehir'de vatandaşlar başta tarihi Kurşunlu Cami olmak üzere kentteki camilere gelen vatandaşlar teravih namazıyla Ramazanın coşkusunu yaşadı. Camileri dolduran kadın-erkek, genç-yaşlı çok sayıda kişi namaz kılıp dua etti. Namaz öncesi vaaz veren İl Müftüsü Yakup Öztürk, ramazan ayının güzelliğini, faziletini ve bereketini anlattı. Camiyi dolduran kalabalık, vaazın ardından yatsı ve teravih namazını eda etti.
Vatandaşlar ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti
Nevşehir’de vatandaşlar, ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti.
Nevşehir'de vatandaşlar başta tarihi Kurşunlu Cami olmak üzere kentteki camilere gelen vatandaşlar teravih namazıyla Ramazanın coşkusunu yaşadı. Camileri dolduran kadın-erkek, genç-yaşlı çok sayıda kişi namaz kılıp dua etti. Namaz öncesi vaaz veren İl Müftüsü Yakup Öztürk, ramazan ayının güzelliğini, faziletini ve bereketini anlattı. Camiyi dolduran kalabalık, vaazın ardından yatsı ve teravih namazını eda etti.
Etiketler: Nevşehir , vatandaşlar
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