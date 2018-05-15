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ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti

’de , ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti.

Vatandaşlar ilk teravih için camilere akın etti

'de başta tarihi Kurşunlu Cami olmak üzere kentteki camilere gelen vatandaşlar teravih namazıyla Ramazanın coşkusunu yaşadı. Camileri dolduran kadın-erkek, genç-yaşlı çok sayıda kişi namaz kılıp dua etti. Namaz öncesi vaaz veren İl Müftüsü Yakup Öztürk, ramazan ayının güzelliğini, faziletini ve bereketini anlattı. Camiyi dolduran kalabalık, vaazın ardından yatsı ve teravih namazını eda etti.

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  • 15 Mayıs 2018, Salı 22:51
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