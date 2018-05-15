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  1. Erdoğan'dan Filistin için kritik temas

'dan 'de gazetecilik dersi

Başbakan May'le düzenlediği toplantıda gazetecinin "Seçimlerin adil ve özgür olmasını nasıl sağlayacaksınız?" sorusuna sert cevap verdi.

Erdoğan: Teröristten gazeteci olmaz

, Başbakanı Theresa May'la ortak basın toplantısı düzenledi.

Gazetecinin "Seçimlerin adil ve özgür olmasını nasıl sağlayacaksınız? 200 gazeteci parmaklıklar ardında. Profesörler, öğretmenler ve asker içeride seçimler nasıl adil olacak?" şeklindeki soruya, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her şeyden önce 'de teröristlerde içeride sizlere aktarılan bilgiler çok çok yanlış. Bir kere teröristlerle gazetecileri birbirinden ayırın. Haber kaynaklarınız yanlış, bankamatiklerde paraları götürenler, insan öldürenler bunlarla ilgili gazetecidir diye her taraf serbest değil. Yargımız teröre karışmış olanlarla ilgili bu kararı verdi. Sağlıklı sağlıklı haber öğrenin ki sağlıklı haber üretin. Dün de bu cevabı verdim ama size ulaşmadı galiba. Teröristten gazeteci olmaz." şeklinde cevap verdi.

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  • 15 Mayıs 2018, Salı 21:54
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