Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May'la ortak basın toplantısı düzenledi.

Gazetecinin "Seçimlerin adil ve özgür olmasını nasıl sağlayacaksınız? 200 gazeteci parmaklıklar ardında. Profesörler, öğretmenler ve asker içeride seçimler nasıl adil olacak?" şeklindeki soruya, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her şeyden önce Türkiye'de teröristlerde içeride sizlere aktarılan bilgiler çok çok yanlış. Bir kere teröristlerle gazetecileri birbirinden ayırın. Haber kaynaklarınız yanlış, bankamatiklerde paraları götürenler, insan öldürenler bunlarla ilgili gazetecidir diye her taraf serbest değil. Yargımız teröre karışmış olanlarla ilgili bu kararı verdi. Sağlıklı sağlıklı haber öğrenin ki sağlıklı haber üretin. Dün de bu cevabı verdim ama size ulaşmadı galiba. Teröristten gazeteci olmaz." şeklinde cevap verdi.

