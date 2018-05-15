Ulusal yas nedir? Ulusal yas ne anlama gelir? Hangi durumlarda ulusal yas ilan edilir? Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı. Bozdağ: 'Filistinlilerle dayanışma içerisinde olmak, şehitleri saygıyla anmak maksadıyla üç gün süreyle yas ilan edilmesine karar verilmiştir.' dedi. Bu açıklamanın ardından ulusal yas nedir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Ulusal yas veya millî yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği gündür.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "Kudüs'ün statüsü, tarihi, manevi, ahdi statüsü uluslararası toplumun teminatı altındadır. Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının ve uluslararası anlaşmaların, hukukun teminatı altındadır. Bugün bütün bu teminatlar maalesef çiğnenmiştir, hem de bu teminatların altında imzası olan ABD tarafından çiğnenmiştir. Türkiye olarak biz atılan bu adımı yok kabul ediyoruz."

BOZDAĞ'DAN ULUSAL YAS AÇIKLAMASI

Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları: Bozdağ: "(Gazze'de Filistinlilerin şehit edilmesi) Bugünkü olaylar artık göstermiştir ki artık Filistinlilerin kanında ABD'nin de eli vardır. Bugün tarihe kanlı pazartesi olarak geçecektir. Müslümanlar ve İslam ülkeleri bakımından kara bir pazartesi olarak tarihe geçecektir."

KUDÜS FİLİSTİN'İN BAŞKENTİ OLMAYA DEVAM EDECEKTİR

Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "Kudüs'ün tarihi akdi ve manevi statüsü asla değişmeyecektir. Kudüs, kadimden beri olduğu gibi bundan sonra da bağımsız Filistin devletinin başkenti olmaya devam edecektir."

ATILAN ADIMI YOK KABUL EDİYORUZ

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "Kudüs'ün statüsü, tarihi, manevi, ahdi statüsü uluslararası toplumun teminatı altındadır. Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının ve uluslararası anlaşmaların, hukukun teminatı altındadır. Bugün bütün bu teminatlar maalesef çiğnenmiştir, hem de bu teminatların altında imzası olan ABD tarafından çiğnenmiştir. Türkiye olarak biz atılan bu adımı yok kabul ediyoruz."

ABD VE İSRAİL KUDÜS'Ü TERK ETMEK ZORUNDA KALACAK

"Terörist İsrail devleti ve bu terörist devleti koruyup kollayan ABD ve ona destek olanlar Kudüs'ü terk etmek zorunda kalacaklardır.

İSLAM ÜLKELERİ YEKVÜCUT OLMALI

"(Gazze'de Filistinlilerin şehit edilmesi) BM Güvenlik Konseyi derhal harekete geçmelidir. Türkiye, bu anlamda Kuveyt ve Filistin'in yaptığı çağrılara olumlu yaklaşmaktadır. Bu çağrıların olumlu bir neticeye dönüşmesini desteklemektedir. İslam ülkeleri de atılan bu haksız adım karşısında yekvücut olmalı, birlikte hareket etmelidir.

ABD BİR KEZ DAHA YALNIZ KALMIŞTIR

Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "ABD bir kez daha yalnız kalmıştır. ABD, bölgedeki barış konusunda arabuluculuk vasfını kaybetmiştir."

ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Bozdağ: "Filistinlilerle dayanışma içerisinde olmak, şehitleri saygıyla anmak maksadıyla üç gün süreyle yas ilan edilmesine karar verilmiştir."?

ULUSAL YAS NEDİR?

Ulusal yas veya millî yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği gün.

Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir. Bayrakların yarıya indirilmesi ve saygı duruşu yaygın olarak gerçekleştirilen bir ritüeldir.

MİLLİ YAS İLAN EDİLEN BAZI OLAYLAR

11 Eylül saldırıları kurbanları için ABD, İsrail, Kanada, Fransa, Hırvatistan, Güney Kore, Japonya, Çin, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Romanya, Arnavutluk, Vietnam, Birleşik Krallık ve İrlanda'da ulusal yas ilan edildi.

2009 L'Aquila depremi kurbanları için 10 Nisan 2009'da İtalya'da bir günlük yas ilan edildi ve bayraklar yarıya indirildi.

2010 Polonya Hava Kuvvetleri Tu-154 Kazası kurbanları için Polonya, Brezilya, Kanada, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Gürcistan, Macaristan, Letonya, Litvanya, Moldova, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, Türkiye ve Ukrayna'da yas ilan edildi.[10]

2011 Norveç saldırıları kurbanları için 24 Temmuz 2011'de Danimarka, Finlandiya, İsveç, İzlanda ve Norveç'te ulusal yas ilan edildi.

2014 Soma Faciası kurbanları için Türkiye'de 13-15 Mayıs, KKTC'de 15-16 Mayıs ve Pakistan'da 15 Mayıs tarihlerinde ulusal yas ilan edildi.

2014 Güneydoğu Avrupa Sel Felaketi kurbanları için Sırbistan'da 21-23 Mayıs ve Bosna-Hersek'te 20 Mayıs tarihlerinde ulusal yas ilan edildi.

2014 İsrail-Gazze çatışması'nın Filistinli kurbanları için Filistin'de 21-23, Türkiye'de 22-24, KKTC'de 22-24 ve Pakistan'da 24 Temmuz 2014 tarihlerinde ulusal yas ilan edildi ve tüm bayraklar yarıya indirildi.

MH 17 sefer sayılı uçak kazası kurbanları için Hollanda'da 23 Temmuz 2014'te ulusal yas ilan edildi.

AH 5017 sefer sayılı uçak kazası kurbanları için Fransa'da 28-30 Temmuz 2014'te ulusal yas ilan edildi.

2014 Peşaver okul saldırısı kurbanları için Pakistan'da 3 gün, Türkiye'de 17 Aralık tarihinde ulusal yas ilan edildi.

2015 Ankara saldırısı'nın ardından Türkiye'de 10-12 ve KKTC'de 11-13 Ekim 2015 tarihlerinde ulusal yas ilan edildi.

2016 Brüksel saldırıları'nın ardından Belçika tarafından üç gün ulusal yas ilan edildi.

2016 Atatürk Havaalanı'na yapılan bombalı saldırılar sonrasında milli yas ilan edildi.

Tüm dünyada Trump'ın 'Kudüs kararı' protesto ediliyor

Filistin'de can kaybı 59'a çıktı, bugün sabaha karşı bir sekiz aylık bir bebek yaşamını yitirdi.

Hollanda'da Yahudi kökenli eski bakan Hedy d'Ancona, 'akrabam' dediği İsrail'in yaptıklarından utanç duyduğunu söyledi. "Başkalarına baskı yaparak özgürlüğünüzü kutlayamazsınız" diyen İşçi Partili eski bakanın babası, Polonya'daki bir Nazi toplama kampından kurtulmuştu.

ABD'nin tüm dünyayı karşısına alarak Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve dün büyükelçilik binasını kutsal kente taşıması, Filistinlileri sokağa döktü. Protestolarda İsrail askerleri Filistinlilere ateş açtı, can kaybı bu sabah 59'a çıktı. Leyla Enver Gandur isimli sekiz aylık bebek, İsrail askerlerinin attığı gaz bombalarından etkilenerek yaşamını yitirdi.

08.20 : Bugün Filistin topraklarında yeni protestolar bekleniyor. Dün 59 can kaybının yanı sıra yaklaşık 3 bin kişinin yaralanması, dört yıl önceki Gazze Savaşı'ndan bu yana en kanlı gün olarak kayıtlara geçti.

08.15 : Katliam yapan İsrail yeryüzünün her noktasında protesto ediliyor. ABD'nin New York, Washington ve Los Angeles kentlerinde sokağa çıkanlar, Filistin bayrakları taşıdı.

New York'ta toplanan Filistin ve Arap toplumundan bir grup gösterici 'Filistin'i ırkçı işgalden kurtarın', 'Kudüs Filistin'in başkentidir' gibi pankartlar taşıdı. Gösteride yürüyenler arasında işgal karşıtı Ultra Ortodoks Yahudiler de vardı.

Başkent Washington'daki Trump Otel önünde bir araya gelen göstericiler, sloganlar attı.

Los Angeles'ta ise İsrail konsolosluğu önünde toplananlar gösterilerde yaşamını yitirenlerin isimlerinin yazılı olduğu bir pankart açtı, bayrağın üzerine 'Özgür Filistin' yazıldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Raj Shah, akıllara durgunluk veren bir açıklama yaptı. Shah, "Gazze'de bugün yaşanan ve devam eden şiddet olaylarıyla ilgili haberlerin farkındayız. Buradaki trajik ölümlerin sorumlusu yine doğrudan Hamastır. Hamas kasten ve alaycı bir çekilde böyle bir yanıtı provoke ediyor" diyerek İsrail'i tek kelimeyle bile eleştirmedi.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) İsrail askerlerinin imza attığı katliamı soruşturmasına yönelik teklif ABD'nin engeline takıldı. Söz konusu öneri Kuveyt'ten gelmişti.

MEKSİKA'DA GÖSTERİ

08.05 : Meksika'nın başkenti Mexico City'deki ABD Büyükelçiliği'nin önünde toplananlar, İsrail'i protesto etti.

08.00 : Filistin'in komşusu Ürdün'ün başkenti Amman'daki gösteride, İsrail bayrakları yakıldı.

07.55 : Kudüs'te ABD'nin büyükelçilik hamlesini hem İsrailliler hem de Filistinliler birlikte protesto etti. Büyükelçilik yakınındaki gösteriye, işgal karşıtı bazı Ultra Ortodoks Yahudiler de destek verdi.



YAHUDİ KÖKENLİ HOLLANDALI ESKİ BAKANDAN İSRAİL'E: UTANIYORUM!

07.50 : Hollanda'da Yahudi kökenli eski bakan Hedy d'Ancona, 'akrabam' dediği İsrail'in yaptıklarından utanç duyduğunu söyledi.

D'Ancona, İsrail'in 70. kuruluş yıldönümü nedeniyle Trouw gazetesine yaptığı açıklamada, "Başkalarına baskı yaparak özgürlüğünüzü kutlayamazsınız" dedi.

İşçi Partili eski bakanın babası, Polonya'daki bir Nazi toplama kampından kurtulmuştu.

İsrail'i işgal politikası yürütmekle suçlayan D'Ancona, insan haklarını ihlal eden çocukların hapsedilmesi gibi uygulamaların utanç verici olduğunu söyledi.

07.45 : Filistin lideri Mahmud Abbas'la görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail ordusunun uyguladığı şiddeti kınadı. Resmi açıklamaya göre Macron, "Bugün ve son haftalarda Gazze'de çok sayıda Filistinli sivilin hayatını kaybedişinin üzüntüsünü duyuyor. İsrail ordusunun göstericilere karşı uyguladığı şiddeti kınadı. Tüm sorumluluk sahiplerine ölçülü olma, gerilimin düşürülmesi için çaba sarf etme ve gelecek günlerde düzenlenecek gösterilerin şiddetten uzak bir şekilde geçirilmesi için gerekenin yapılması çağrısında bulundu" ifadelerini kullandı.

Fransa lideri, bugün İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu arayacak.

07.40 : İngiltere'nin Ortadoğu'dan Sorumlu Bakanı Alistair Burt, "Gazze ve Batı Şeria'da bugün yaşanan şiddet şoke edici. Yaşanan can kayıpları ve çok sayıda yaralı Filistinlinin yaralanması trajik" dedi.

07.35 : İran, uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İsrail askerlerinin katliamını kınadığını belirterek Filistine yönelik ekonomik ambargonun biran önce durdurulmasını istedi.

07.30 : Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, "Her ülkenin kendi sınırlarını korumaya hakkı var ancak bu tek taraflı yaşam kaybının olduğu kahredici bir durum. Meydana gelen şiddeti kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Ardern, "ABD'nin temsilciliklerini Kudüs'e taşıyacaklarını açıkladığında bunun kesinlikle barışa yakınlaştıracağını düşünmedik ve bunda da haklı çıktık, Gazze sınırındaki protestoların sonuçlarının kahredici olduğunu gördük" diye konuştu.

07.25 : Kanada'da ise katliama sessiz kalan Başbakan Justin Trudeau'ya tepki var. Muhalefet partisi Yeni Demokrat Parti (NDP), ölümlere tepki vermeyen Başbakanı Trudeau'yu kınadı.

NDP lideri Jagmeet Singh, "Hükümetimiz, Gazze'deki son gelişmelere utanç verici bir şekilde sessiz kaldı. Başbakan bu şiddeti kınamalı, İsrail'i uluslararası hukuk ihlallerini durdurmaya çağırmalı ve bu ölümlere ilişkin bağımsız bir soruşturmayı desteklemelidir" dedi.

07.20 : Fas'ın başkenti Rabat'ta sokağa çıkanlar ABD lideri Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun çarpı atılmış fotoğraflarını taşıdı.

07.15 : Türkiye'nin dört bir yanında İsrail protesto edildi. Başkent Ankara'daki İsrail Büyükelçiliği ve İstanbul'daki konsolosluk önünde toplananlar sloganlar attı.

İstanbul'da ayrıca binlerce kişi İstiklal Caddesi'nde yürüdü.

07.10 : İngiltere'de temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'i en sert eleştiren lider oldu.

Erdoğan, "Şu anda İsrail devlet terörü estirmektedir. İsrail bir terör devletidir ve bir terör devleti olarak da şu anda attığı adımlarla bunu ispatlamaktadır. İsrail'in yaptığı bir soykırımdır ve bu soykırımı ilk defa bugün yapmıyor. Ta 1948'den itibaren biliyorsunuz bu işgal devam etmektedir. Küçüle küçüle Filistin bugünkü bir avuç yerde kaldı. Şimdi de buradan atmanın gayreti içindeler. Gayri meşru karara karşı sadece demokratik hakkını kullanan sivillere yönelik bu saldırılar bir kez daha İsrail'in çirkin yüzünü ortaya koymuştur" diye konuştu.

07.00 : İsrail askerlerinin ABD büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını protesto eden Filistinlileri öldürmesi, dünyayı sarstı. Gelişmeleri gün boyunca canlı blogla aktaracağız.