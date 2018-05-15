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Filistin ABD'deki temsilcisini çekti

Filistin, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temsilcisini geri çekti.

Filistinden flaş ABD kararı!
ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ile başlayan gerginlik devam ediyor. Filistin, ABD'deki temsilcisini geri çekti.
  • 15 Mayıs 2018, Salı 21:33
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