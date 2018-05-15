Soykırımı lanetliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliama sert tepki gösterdi. Erdoğan şunları söyledi: "Maalesef Filistin'de bugün yaşanan hadiselerde 55 kardeşimiz şehit olurken, 2 bin 500 civarında Filistinli de yaralanmıştır. Şu anda İsrail devlet terörü estirmektedir. İsrail bir terör devletidir ve bir terör devleti olarak da şu anda attığı adımlarla bunu ispatlamaktadır. İsrail'in yaptığı bir soykırımdır ve bu soykırımı ilk defa bugün yapmıyor. Ta 1948'den itibaren biliyorsunuz bu işgal devam etmektedir. Filistinli kardeşlerimizle dayanışma için ülkemizde yarından (bugün) başlamak üzere üç gün milli yas ilan ettik.
ELÇİLERİMİZİ ÇAĞIRDIK
Ayrıca dönem başkanlığını yürüttüğümüz İİT'yi de olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. Cuma günü sabahtan öğleye kadar olağanüstü toplantımızı yapacağız, öğlenden sonra da Yenikapı Meydanı'nda dev buluşmamızı zulme karşı inşallah gerçekleştireceğiz. Pazar günü de Diyarbakır'da mitingler düzenleyeceğiz ve bu bir seri halinde devam edecek. Ayrıca istişarelerde bulunmak üzere Washington ve Tel Aviv büyükelçilerimizi Türkiye'ye çağırıyoruz. Sayın Abbas ve BM Genel Sekreteri başta olmak üzere pek çok liderle görüşmeler yapacağız"
BAŞBAKAN: BU ALÇAKLIKTIR
Başbakan Yıldırım da ABD ve İsrail'e sert tepki gösterdi. Yıldırım, "ABD, sivilleri alçakça katleden İsrail'in yanında yer alarak insanlık suçuna ortak oldu" dedi.
PRENS CHARLES İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galler Prensi Charles ile Clarence House'da bir araya geldi. Görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.
PREMIER LİG'İN OYUNCULARINDAN FORMA HEDİYESİ
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İngiltere Premier Ligi'nde oynayan Türk futbolcular Cenk Tosun, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan ile bir araya geldi. Kaldığı otelde gerçekleşen kabulde, Tosun, Özil ve Gündoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imzalı formalarını hediye etti.
ALMANYA ÇATLADI
Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Grindel, Türk asıllı Alman milli futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın, Erdoğan ile bir araya gelmesinden rahatsız oldu. Bild gazetesi de alaycı ifadeler kullandı.
ZİL TAKIP OYNARSINIZ
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İngiliz devlet televizyonu BBC'ye de önemli açıklamalar yaptı. "Türkiye bir hukuk devletidir" dedi ve ekledi: "24 Haziran'da seçime gidiyoruz; olay bu. Biz tekrar kazanıyorsak herkes buna saygı duyacak. Kazanamazsak, biz kim kazanırsa ona saygı duyarız; olay bu kadar basittir." Cumhurbaşkanı Erdoğan (Seçimleri kazanamama ihtimalinin sorulması üzerine) ise şu yanıtı verdi: "Bu soruyu bize niye sordunuz? Daha iyi işte, eğer kazanmama durumumuz söz konusuysa, kazanacak olanlar zil takıp oynarlar, rahat olun. Batı'da siz de rahat olun, hele hele BBC çok rahat olsun. Tabii ki kazanmak için çaba göstereceğiz. Çünkü bizim bütün hedefimiz Türkiye'yi muassır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmaktır ve bunun için de ilk 10'a Türkiye'yi dünya ekonomisi içinde sokmaktır."
PUSULA BELİRLENDİ
Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK ) dün pusula kura çekimiyle belirlendi. Kuraya göre, 24 Haziran'daki seçimde kullanılmak üzere cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan oy pusulasında birinci sırada Muharrem İnce, ikinci sırada Meral Akşener, üçüncü sırada Recep Tayyip Erdoğan, dördüncü sırada Selahattin Demirtaş, beşinci sırada Temel Karamollaoğlu, altıncı sırada da Doğu Perinçek yer alacak.
ELÇİLERİMİZİ ÇAĞIRDIK
Ayrıca dönem başkanlığını yürüttüğümüz İİT'yi de olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. Cuma günü sabahtan öğleye kadar olağanüstü toplantımızı yapacağız, öğlenden sonra da Yenikapı Meydanı'nda dev buluşmamızı zulme karşı inşallah gerçekleştireceğiz. Pazar günü de Diyarbakır'da mitingler düzenleyeceğiz ve bu bir seri halinde devam edecek. Ayrıca istişarelerde bulunmak üzere Washington ve Tel Aviv büyükelçilerimizi Türkiye'ye çağırıyoruz. Sayın Abbas ve BM Genel Sekreteri başta olmak üzere pek çok liderle görüşmeler yapacağız"
BAŞBAKAN: BU ALÇAKLIKTIR
Başbakan Yıldırım da ABD ve İsrail'e sert tepki gösterdi. Yıldırım, "ABD, sivilleri alçakça katleden İsrail'in yanında yer alarak insanlık suçuna ortak oldu" dedi.
PRENS CHARLES İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galler Prensi Charles ile Clarence House'da bir araya geldi. Görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.
PREMIER LİG'İN OYUNCULARINDAN FORMA HEDİYESİ
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İngiltere Premier Ligi'nde oynayan Türk futbolcular Cenk Tosun, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan ile bir araya geldi. Kaldığı otelde gerçekleşen kabulde, Tosun, Özil ve Gündoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imzalı formalarını hediye etti.
ALMANYA ÇATLADI
Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Grindel, Türk asıllı Alman milli futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın, Erdoğan ile bir araya gelmesinden rahatsız oldu. Bild gazetesi de alaycı ifadeler kullandı.
ZİL TAKIP OYNARSINIZ
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İngiliz devlet televizyonu BBC'ye de önemli açıklamalar yaptı. "Türkiye bir hukuk devletidir" dedi ve ekledi: "24 Haziran'da seçime gidiyoruz; olay bu. Biz tekrar kazanıyorsak herkes buna saygı duyacak. Kazanamazsak, biz kim kazanırsa ona saygı duyarız; olay bu kadar basittir." Cumhurbaşkanı Erdoğan (Seçimleri kazanamama ihtimalinin sorulması üzerine) ise şu yanıtı verdi: "Bu soruyu bize niye sordunuz? Daha iyi işte, eğer kazanmama durumumuz söz konusuysa, kazanacak olanlar zil takıp oynarlar, rahat olun. Batı'da siz de rahat olun, hele hele BBC çok rahat olsun. Tabii ki kazanmak için çaba göstereceğiz. Çünkü bizim bütün hedefimiz Türkiye'yi muassır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmaktır ve bunun için de ilk 10'a Türkiye'yi dünya ekonomisi içinde sokmaktır."
PUSULA BELİRLENDİ
Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK ) dün pusula kura çekimiyle belirlendi. Kuraya göre, 24 Haziran'daki seçimde kullanılmak üzere cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan oy pusulasında birinci sırada Muharrem İnce, ikinci sırada Meral Akşener, üçüncü sırada Recep Tayyip Erdoğan, dördüncü sırada Selahattin Demirtaş, beşinci sırada Temel Karamollaoğlu, altıncı sırada da Doğu Perinçek yer alacak.
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