Kanlı açılış

Ortadoğu'daki gözyaşı dinmedi. İsrail zulmü kaldığı yerden devam etti. ABD'nin büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması, bölgeyi yangın yerine çevirdi. Kudüs'teki yeni bina dün hizmete girdi. Açılış kurdelasını ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner kesti. İsrail Başbakanı Netanyahu ile eşi de ekipteydi. Büyükelçilik alkışlarla hizmete girerken İsrail ordusu katliam gerçekleştirdi. İsrail, büyükelçiliğin Kudüs'e taşınmasını protesto eden Filistinler'i katletti. On binlerce Filistinli dün bir kez daha işgal altındaki topraklarında barışçıl gösteriler için bir araya geldi. Protestoların hedefi ABD'nin Kudüs'teki büyükelçiliğiydi. Ayrıca 14 Mayıs İsrail'in kuruluş yıldönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70'inci yılı olduğu için kalabalık daha da genişledi.
PROVOKATÖR NETANYAHU...
Abluka altındaki Gazze sınırında toplanan on binlerce kişi, İsrailli keskin nişancıların görüş açılarını kapamak için yine lastikleri ateşe verdi. Ancak İsrail askerleri yine kan kustu. Gazetemiz baskıya girerken şehit sayısı 55 idi. Binlerce kişinin de yaralandığı belirtildi. Katliama Türkiye hariç diğer ülkelerden yine cılız tepkiler yükseldi. Avrupa Birliği, "İsrail barışçıl gösteri hakkına ve güç kullanımında orantılılık ilkesine saygı göstermeli" dedi. Aralarında Cezayir, Angola, Tanzanya ve Zambiya'nın da bulunduğu 32 ülke, açılışa temsilci gönderdi. Bu arada açılışta bir konuşma yapan İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'ye övgüler dizdi. Netanyahu, ABD için "Dünyada daha iyi bir dostumuz yok. Trump tarih yazdı. ABD ve İsrail'i daha fazla yakınlaştırdı. Kudüs'teyiz ve burada kalacağız" dedi.
Ivanka Trump, açılışa eşi Jared Kushner'le birlikte katıldı. İkili gülücükler atıp elçilik binasını açtı. Bu arada İsrail medyasında Ivanka Trump için "Dünyanın en güçlü Yahudi kadını" başlıkları atıldı.
GAZİ SALAH ŞEHİT DÜŞTÜ
2014 yılında İsrail'in hava saldırılarında bacaklarını kaybeden Fadi Abu Salah, dün tekerlekli sandalyenin üzerinde olmasına rağmen direnişini sürdürdü. Ancak alçak İsrail askerleri, Salah'ı kurşuna dizerek şehit etti.
Kudüs'teki ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu yollara ABD ve İsrail bayrakları asıldı.
ABD Başkanı Donald Trump, açılış için önce Twitter hesabından "İsrail için harika gün" diye yazdı. Takipçilerine açılışı Fox News'ten izlemeleri çağrısında bulundu. Ardından video yoluyla konuşma yaptı. Kudüs'teki büyükelçilikte bulunan kalabalığa seslenen Trump, "ABD bölgede kalıcı bir barış anlaşmasını sağlamaya sadık olmayı sürdürüyor" dedi. Trump, dakikalar önce attığı tweet'te de "İsrail için büyük gün. Tebrikler" ifadesini kullandı. Trump'ın Gazze'de onlarca kişinin öldüğü olaylardan bahsetmemesi büyük tepki çekti. Bu arada Kudüs'teki büyükelçiliğin açılışına ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile kalabalık bir ABD heyeti de katıldı.
PROVOKATÖR NETANYAHU...
Abluka altındaki Gazze sınırında toplanan on binlerce kişi, İsrailli keskin nişancıların görüş açılarını kapamak için yine lastikleri ateşe verdi. Ancak İsrail askerleri yine kan kustu. Gazetemiz baskıya girerken şehit sayısı 55 idi. Binlerce kişinin de yaralandığı belirtildi. Katliama Türkiye hariç diğer ülkelerden yine cılız tepkiler yükseldi. Avrupa Birliği, "İsrail barışçıl gösteri hakkına ve güç kullanımında orantılılık ilkesine saygı göstermeli" dedi. Aralarında Cezayir, Angola, Tanzanya ve Zambiya'nın da bulunduğu 32 ülke, açılışa temsilci gönderdi. Bu arada açılışta bir konuşma yapan İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'ye övgüler dizdi. Netanyahu, ABD için "Dünyada daha iyi bir dostumuz yok. Trump tarih yazdı. ABD ve İsrail'i daha fazla yakınlaştırdı. Kudüs'teyiz ve burada kalacağız" dedi.
Ivanka Trump, açılışa eşi Jared Kushner'le birlikte katıldı. İkili gülücükler atıp elçilik binasını açtı. Bu arada İsrail medyasında Ivanka Trump için "Dünyanın en güçlü Yahudi kadını" başlıkları atıldı.
GAZİ SALAH ŞEHİT DÜŞTÜ
2014 yılında İsrail'in hava saldırılarında bacaklarını kaybeden Fadi Abu Salah, dün tekerlekli sandalyenin üzerinde olmasına rağmen direnişini sürdürdü. Ancak alçak İsrail askerleri, Salah'ı kurşuna dizerek şehit etti.
Kudüs'teki ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu yollara ABD ve İsrail bayrakları asıldı.
ABD Başkanı Donald Trump, açılış için önce Twitter hesabından "İsrail için harika gün" diye yazdı. Takipçilerine açılışı Fox News'ten izlemeleri çağrısında bulundu. Ardından video yoluyla konuşma yaptı. Kudüs'teki büyükelçilikte bulunan kalabalığa seslenen Trump, "ABD bölgede kalıcı bir barış anlaşmasını sağlamaya sadık olmayı sürdürüyor" dedi. Trump, dakikalar önce attığı tweet'te de "İsrail için büyük gün. Tebrikler" ifadesini kullandı. Trump'ın Gazze'de onlarca kişinin öldüğü olaylardan bahsetmemesi büyük tepki çekti. Bu arada Kudüs'teki büyükelçiliğin açılışına ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile kalabalık bir ABD heyeti de katıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.