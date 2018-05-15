Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından İngilizce olarak yaptığı paylaşımda "Netanyahu'ya hatırlatma: Hamas terör örgütü değildir ve Filistinliler de terörist değildir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu (Hamas) Filistin'in ana yurdunu işgalci güce karşı koruyan bir direniş hareketidir. Dünya, zalimlere karşı Filistin halkı ile dayanışma içindedir." mesajı verdi.



