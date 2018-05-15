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Erdoğan Netanyahu'ya 'ın bir terör örgütü olmadığını hatırlattı

, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Twitter aracılığıyla " terör örgütü değildir ve liler de terörist değildir" mesajını iletti.

Erdoğan: Hamas terör örgütü değildir

Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından İngilizce olarak yaptığı paylaşımda "Netanyahu'ya hatırlatma: terör örgütü değildir ve liler de terörist değildir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Bu (Hamas) Filistin'in ana yurdunu işgalci güce karşı koruyan bir direniş hareketidir. Dünya, zalimlere karşı Filistin halkı ile dayanışma içindedir." mesajı verdi.

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  • 15 Mayıs 2018, Salı 23:04
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