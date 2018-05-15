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Bakan 'tan 'Ramazan' mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ramazan vesilesiyle sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Bakan Albayraktan anlamlı paylaşım
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ramazan vesilesiyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Albayrak, 'ın dua okuduğu bir video paylaştı.




Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda,

"Rahmet ve mağfiret ayı 'in başta olmak üzere tüm mazlum coğrafyalara huzur getirmesini niyaz ederim. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin" ifadelerine yer verdi.







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  • 15 Mayıs 2018, Salı 23:27
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