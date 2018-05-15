Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Ramazan vesilesiyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dua okuduğu bir video paylaştı.
Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda,
"Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif'in başta Filistin olmak üzere tüm mazlum coğrafyalara huzur getirmesini niyaz ederim. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin" ifadelerine yer verdi.
Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda,
"Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif'in başta Filistin olmak üzere tüm mazlum coğrafyalara huzur getirmesini niyaz ederim. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin" ifadelerine yer verdi.
Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif'in başta Filistin olmak üzere tüm mazlum coğrafyalara huzur getirmesini niyaz ederim. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin. pic.twitter.com/7KsbuK23Ar— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 15 Mayıs 2018
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