Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif'in başta Filistin olmak üzere tüm mazlum coğrafyalara huzur getirmesini niyaz ederim. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin. pic.twitter.com/7KsbuK23Ar