Dışişleri Bakanlığından, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Filistinlilerin şehit edilmesiyle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "ABD'nin Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliğini uluslararası hukuku ve ilgili tüm BMkararlarını ihlal ederek Kudüs'e taşımasını şiddetle kınıyoruz. Bu tasarrufu hukuki açıdan yok hükmünde saydığımızı yineliyoruz. Filistin halkının meşru haklarını yok sayan bu adımın bölgesel barış, güvenlik ve istikrara hizmet etmeyeceğini vurguluyoruz" ifadelerine yer verildi.

13 Aralık 2017'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi ve 21 Aralık 2017'de BM Genel Kurulu'nda alınan Kudüs konulu kararların hatırlatıldığı açıklamada, ABD'nin attığı "bu gayrimeşru" adımın uluslararası toplum tarafından reddedildiğine değinildi.

"KATLİAMI LANETLİYORUZ"

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"ABD yönetimi bu tutumunda ısrar ederek, Ortadoğu'daki en temel sorunun çözüm zeminini tahrip etmiştir. Barış sürecinde ortaya konulan yerleşik parametreleri aşındırma riski taşıyan bu kararın bölgede yol açacağı menfi sonuçların sorumluluğu da bütünüyle ABD yönetimine ait olacaktır. Bu adımdan cesaret alan İsrail güvenlik güçlerinin barışçı gösteri yapan Filistinlilere uyguladığı katliamı lanetliyoruz."

Açıklamada ayrıca Filistin meselesinin kalıcı ve adil bir çözüme kavuşmadıkça ve Filistin halkına karşı adaletsiz yaklaşımlar sürdükçe ne bölgesel ne de küresel huzur ve istikrarın mümkün olacağı ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "Ülkemiz bundan sonra da barış sürecinin sağlıklı bir zeminde canlandırılması ve bölgede adil, kapsamlı ve sürdürülebilir barışın tesisi için uluslararası toplumun sorumluluk sahibi üyeleriyle çalışmaya devam edecektir." denildi.