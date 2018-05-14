;
Yol Durumu
  1. Skandal Türkiye kararının arkasından FETÖ çıktı

İlk sahura hangi gün kakılacak? ne zaman başlıyor? İşte 2018 imsakiye

Vatandaşlar, bin aydan daha hayırlı olan 11 Ayın Sultanı ’ı sabırsızlıkla bekliyorlar. Bu bekleyiş sürerken bir yandan da Ramazan ayının ilk orucunun ne zaman olduğunu merak ediyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın belirlediği 2018 takvimine göre Ramazan ayı oruç ne zaman başlıyor? İlk sahur ne zaman yapılacak? İslam âlemi için büyük değere sahip olan on bir ayın sultanı için geri sayım başladı. ‘Ramazan başlangıcı ne zaman’ cevabı en çok merak edilen sorulardan bir tanesi oldu. Vatandaşlar ilk sahura ne zaman kalkılacak sorusunun yanıtını da merakla araştırıyor. Her yıl dua ve ibadetler ile geçirilen bu önemli ayda eller semaya yükselecek, teravih namazlarında camiler yine dolup taşacak. Sadakalar verilecek, fakirlerin karnı doyurulacak. Peki 2018 Ramazan başlangıcı ayı ne zaman başlıyor? İşte 2018 , Ankara, İzmir ve diğer tüm iller için imsakiye…

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği başlangıcı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden 2018 imsakiye de yayınlandı. On bir ayın sultanı olarak adlandırılan ve İslam alemi için en değerli ay olarak kabul edilen bu ay yine dua ve ibadetler ile geçirilecek. 'Ramazan başlangıcı ne zaman' ise cevabı en çok merak edilen soruların başında yer aldı. Birçok vatandaş ilk sahura ne zaman kalkılacak sorusunun yanıtını arıyor. Peki 2018 Ramazan başlangıcı ne zaman başlıyor? İşte 2018 , Ankara, İzmir ve diğer tüm iller için (imsak vakitleri) imsakiye…

RAMAZAN BAŞLANGICI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı, birçok kişinin merakla beklediği 2018 il il imsakiyeyi yayınladı.

Etiketler: , , ,
  • 14 Mayıs 2018, Pazartesi 10:27
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar