Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği Ramazan başlangıcı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden 2018 imsakiye de yayınlandı. On bir ayın sultanı olarak adlandırılan ve İslam alemi için en değerli ay olarak kabul edilen bu ay yine dua ve ibadetler ile geçirilecek. 'Ramazan başlangıcı ne zaman' ise cevabı en çok merak edilen soruların başında yer aldı. Birçok vatandaş ilk sahura ne zaman kalkılacak sorusunun yanıtını arıyor. Peki 2018 Ramazan başlangıcı ne zaman başlıyor? İşte 2018 İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm iller için (imsak vakitleri) imsakiye…

RAMAZAN BAŞLANGICI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı, birçok kişinin merakla beklediği 2018 il il imsakiyeyi yayınladı.