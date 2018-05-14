ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'nin, 717 milyar dolarlık savunma bütçesiyle ilgili hazırlanan yasa tasarısında Türkiye'ye geçici olarak silah satışının durdurulmasına yönelik bir öneri getirmesinin arkasından FETÖ'cü senatörler çıktı. Yeni bütçe yasa tasarısında imzası olanlar içerisinde proje terör örgütü FETÖ'den bağış alan ve FETÖ'nün birçok etkinliğine katılan temsilciler bulunuyor.

TÜRKİYE GEZİLERİNE KATILMIŞLAR

Temsilciler Meclisi'ndeki Silahlı Hizmetler Komitesi'nin incelediği Ulusal Savunma Yetkisi Yasası (NDAA) savunma harcamaları için yetki verilmesini ve politikaların takip edilmesini öngörüyor. 62 kişilik komitenin 10 üyesinin daha önce FETÖ'den bağış aldığı, örgütün ABD'deki toplantılarına ve düzenlediği Türkiye gezilerine katıldığı ortaya çıktı.

İSİM İSİM PARALI SENATÖRLER:

Marc Veasey (Texas Eyaleti – Demokrat Parti) örgütün ABD'deki en büyük okulu olan Harmony Schools'in 6 ayrı yöneticisi tarafından Temsilci Veasey'e 2012 yılında toplam 6 bin dolar bağış yapıldı.

Walter Jones (Kuzey Carolina Eyaleti – Cumhuriyetçi) FETÖ'ye bağlı Rumi Forum tarafından Türkiye gezisine götürüldü. Gezi için 3 bin 400 dolar harcandı.

Robert Brady (Pennsylvania Eyaleti – Demokrat Parti) FETÖ'ye bağlı Türk –Amerikan İttifakı adlı kuruluşun 2014'teki toplantıya katılarak destek verdi.

Susan DavIs (California Eyaleti – Demokrat Parti) 2008'de Türkiye gezisine gönderildi. Gezi için 3 bin 20 dolar para harcandı.

MIke Rogers (Alabama Eyaleti – Cumhuriyetçi Parti) Rumi Forum tarafından 2008 tarihinde Türkiye gezisine gönderildi. Gezi için 3 bin 20 dolar para harcandı.

Kenneth Conaway (Texas Eyaleti - Cumhuriyetçi Parti) FETÖ'ye bağlı Dünya Barış Dinlerarası Diyalog Enstitüsü tarafından 2009 yılında 2 ayrı tarihte Türkiye'ye geziye gönderildi. 2010 tarihinde örgütün Cormes Vakfı yöneticilerinden bağış aldı.

MIke Coffman (Colorado Eyaleti – Cumhuriyetçi Parti) FETÖ'ye bağlı Pacifica Enstitüsü / Batı Amerika Türk Konseyi tarafından 2011 yılında Türkiye'ye geziye gönderildi. Gezi için 2 bin 452 dolar para harcandı.

Jim BrIdenstIne (Oklahoma Eyaleti – Cumhuriyetçi Parti) 2013'te Bakü'de düzenlenen "ABD-Azerbaycan Konvansiyonu" adlı toplantıya katıldı. ABD'nin, Azerbaycan'dakiki doğalgaz ve petrol lobisi olarak da bilinen toplantıyı FETÖ'ye bağlı Türk Amerikan İttifakı düzenledi. Toplantı Rusya tarafından şiddetle kınanmış ve FETÖ derneğinin CIA adına Azeybaycan'da faaliyet gösterdiği yönünde ifadeler kullanılmıştı.

Mo Brooks (Alabama Eyaleti – Cumhuriyetçi Parti) 2013 yılında örgüt tarafından düzenlenen Türk Amerikan İttifakı 3. Yıllık Konvansiyon toplantısına katılarak örgüte destek verdi.

Paul Cook (California Eyaleti – Cumhuriyetçi Parti) 2012 yılında Cook'a FETÖ'cü işadamları tarafından bin 200 dolar bağış yapıldı.