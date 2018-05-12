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’yi seviyorum

’nın kurucusu , ekonomisine güvendiğini açıkladı. Amerikalı milyarder Musk, “Bu yıl içinde Tesla’yı Türkiye’de piyasaya sürmeyi planlıyoruz. Ülkenizi çok seviyorum. Ben de sunumda orada olacağım” dedi

Türkiye’yi seviyorum
ÖZEL zekalardan biri olarak gösterilen Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk'ın 'de ticaret yapmayacağı iddia ediliyordu. Musk, yaptığı açıklamada Türkiye düşmanlarını üzdü. Musk, kendi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu yıl içinde Tesla'yı Türkiye'de piyasaya sürmeyi planlıyoruz" dedi. Amerikalı milyarder, paylaşımında, "Ülkenizi seviyorum ve piyasaya sunmada bizzat orada olacağım" ifadelerini kullandı. Şubat ayı itibarıyla Tesla'nın ürettiği toplam elektrikli araç sayısı 300 bini geçti. Firmanın en popüler aracı olan ve bugüne kadar 200 binden fazla satan Model S, 2015 ve 2016 yıllarında dünyanın en çok satan elektrikli aracı olmuştu. Şirket, Eylül 2015'te Model X isimli bir SUV ve Temmuz 2017'de Model 3 adlı aracını piyasaya sunarken, geçen sene de ilk elektrikli kamyonu olan Semi'yi duyurmuştu. Sosyal medyadaki yorumlar da dikkat çekti:

■ Musk'ın Türkiye'de ticaret yapması, ülkemizin güçlendiğinin göstergesidir.
■ Türkiye güçleniyor. Aksi bir durum olsaydı, Musk yatırım yapmazdı.
'ın dahi yetenekleri, Türkiye'nin güçlendiğini gösterdi.
■ İşte Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunun kanıtı. Teşekkürler Elon Musk.
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  • 12 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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