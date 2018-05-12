24 Haziran'da yapılacak tarihi önemdeki seçimlere gölge düşürmek isteyen küresel odaklar ihanetin fitilini bu kez Kanada'da bulunan Toronto Üniversitesi The Citizen Lab Ar-Ge Merkezi üzerinden ateşledi. The Citizen Lab Türkiye'yi ve Türkiye'deki kamu kurumlarını zan altında bırakan şaibeli bir rapor yayımladı. Raporda, Türkiye'deki internet ağında 'casus yazılım' bulunduğu, servis sağlayıcıların da bu programlara yönlendirildiği iftirası atıldı.
Seçim öncesi karanlık senaryo devrede
Uluslararası ihanet şebekesi, seçim sonuçlarına gölge düşürmek için manipülasyona başladı. Seçimleri sabote etmek için "casus yazılım" senaryosunu devreye soktular.
Etiketler: siber tehdit , FETÖ , seçim
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