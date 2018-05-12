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Yol Durumu
  1. Büyük Türkiye, DEVAM

öncesi karanlık senaryo devrede

Uluslararası ihanet şebekesi, sonuçlarına gölge düşürmek için manipülasyona başladı. Seçimleri sabote etmek için "casus yazılım" senaryosunu devreye soktular.

24 Haziran'da yapılacak tarihi önemdeki lere gölge düşürmek isteyen küresel odaklar ihanetin fitilini bu kez Kanada'da bulunan Toronto Üniversitesi The Citizen Lab Ar-Ge Merkezi üzerinden ateşledi. The Citizen Lab Türkiye'yi ve Türkiye'deki kamu kurumlarını zan altında bırakan şaibeli bir rapor yayımladı. Raporda, Türkiye'deki internet ağında 'casus yazılım' bulunduğu, servis sağlayıcıların da bu programlara yönlendirildiği iftirası atıldı.

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  • 12 Mayıs 2018, Cumartesi 09:30
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