24 Haziran'da yapılacak tarihi önemdeki seçimlere gölge düşürmek isteyen küresel odaklar ihanetin fitilini bu kez Kanada'da bulunan Toronto Üniversitesi The Citizen Lab Ar-Ge Merkezi üzerinden ateşledi. The Citizen Lab Türkiye'yi ve Türkiye'deki kamu kurumlarını zan altında bırakan şaibeli bir rapor yayımladı. Raporda, Türkiye'deki internet ağında 'casus yazılım' bulunduğu, servis sağlayıcıların da bu programlara yönlendirildiği iftirası atıldı.