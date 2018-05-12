METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU AÇIKLAMASI

Meteoroloji'den milyonları ilgilendiren son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke geneline ilişkin hava durumu raporunu son dakika olarak paylaştı. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri,Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bir hava durumu tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Şırnak, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Ankara'nın kuzey ve doğu çevreleri ile Malatya ve Elazığ'ın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul'un hava durumu ise ise parçalı bulutlu ve sabat saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı 21 derece bir hava durumu gözüküyor. İşte yurt genelinde ve İstanbul'da 'bugün hava nasıl olacak' ve 'hafta sonu hava nasıl olacak? sorularının cevabı...