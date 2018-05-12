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Oy kullanacak vatandaşlar dikkat! seçmen listeleri askıdan iniyor

24 Haziran 2018 erken lerinde oy kullanacak vatandaşlar için kritik gün bugün... tarafından 2 Mayıs'ta askıya çıkartılan seçmen listeleri bugün saat 17.00'da askıdan iniyor. İtirazda bulunacak vatandaşların itirazlarını bugün 17.00'a kadar yapmaları gerekiyor. Seçmen listeleri nasıl sorgulanır? YSK seçmen listesi nasıl sorgulanır? gibi detaylar haberimizde...

Oy kullanacak vatandaşlar dikkat! Bugün son gün

Seçmen kütüğünde kaydı bulunmayanların bugün saat 17.00'ye kadar kayıt olması veya bilgilerini güncellemek için yurt içinde nüfus müdürlüklerine, yurtdışında temsilciliklere müracaat etmesi gerekiyor.

Yüksek Kurulu'nun ( ), 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için hazırladığı seçim takvimi işliyor. Buna göre, 2 Mayıs'ta askıya çıkan seçmen listeleri bugün askıdan iniyor. Seçmenler, saat 17.00'ye kadar listeleri muhtarlıklar, YSK'nin internet sitesi ve YSK'nin mobil uygulamasıyla kontrol edebilecek.

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  • 12 Mayıs 2018, Cumartesi 12:06
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