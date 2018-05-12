Seçmen kütüğünde kaydı bulunmayanların bugün saat 17.00'ye kadar kayıt olması veya bilgilerini güncellemek için yurt içinde nüfus müdürlüklerine, yurtdışında temsilciliklere müracaat etmesi gerekiyor.

Yüksek Seçim Kurulu'nun ( YSK), 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için hazırladığı seçim takvimi işliyor. Buna göre, 2 Mayıs'ta askıya çıkan seçmen listeleri bugün askıdan iniyor. Seçmenler, saat 17.00'ye kadar listeleri muhtarlıklar, YSK'nin internet sitesi ve YSK'nin mobil uygulamasıyla kontrol edebilecek.