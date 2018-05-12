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yoklaması da artık e-Devlet'te!

e-Devlet yeni bir hizmeti daha pazartesi gününden itibaren kullanıma açıyor. çağına giren yükümlüler, askerlik yoklaması işlerini artık e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Günümüzde teknoloji ve bilgi sistemlerinin etkin kullanımına bağlı olarak, yükümlülüğü bulunan vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet verilmesini sağlamak amacıyla, yükümlülerden askerlik yoklaması işlemlerinde talep edilen bilgi formlarını E-Devlet Kapısı üzerinden elektronik ortamda doldurmaları ve Aile Hekimine giderek askerlik yoklaması işlemlerini yaptırmaları yönünde - Sağlık Bakanlığı - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile yapılan çalışmalarda tamamlandı.

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  • 12 Mayıs 2018, Cumartesi 11:39
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