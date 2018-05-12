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Mutluluk

’da Suriyeli çiftin, bebeği çalındı. Polis çocuğu buldu. Baba mutluluktan gazetecilere sarıldı

Mutluluk
Bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanan Suriyeli çift, oğullarının kaçırılmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Polis, şüphelileri kısa sürede yakaladı. Bebek, ailesine teslim edildi. Olay önceki gün 'da meydana geldi. Sağlık personelinin kullandığı kıyafeti giyen bir kadın, hastaneye girdi. Suriyeli Amir Zahlül Meeso (39) ve Ravva Zahlül Meeso (29) çiftinin oğlu Muhammed İbrahim'i kaçırdı. Aile, durumu polise bildirdi. Emniyet güçleri, harekete geçti, güvenlik kameralarını inceledi. Kadın ve ona yardım ettiği belirlenen 2 erkek şüpheliyi yakaladı. Bebek, annesine teslim edildi. F.Ç. ve E.Ö. adlı kadınlar ile F.Ç'nin nikahsız eşi E.Ç. gözaltına alındı. ve Ravva çiftinin Suriye'deki iç savaştan kaçarak kentinden 2 yıl önce Afyonkarahisar'a geldiği, burada tanışarak 1 yıl önce evlendikleri öğrenildi. Hastane bahçesinde gazetecilere açıklama yapan Amir Zahlül Meeso, kaçırılan 'in ilk çocuğu olduğunu belirtti. Çok mutlu olduğunu söyleyen baba, sevincini basın mensuplarına sarılarak paylaştı.



Anne Ravva Meeso



Çocuk Muhammed İbrahim
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  • 12 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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