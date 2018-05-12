Bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanan Suriyeli çift, oğullarının kaçırılmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Polis, şüphelileri kısa sürede yakaladı. Bebek, ailesine teslim edildi. Olay önceki gün Afyonkarahisar'da meydana geldi. Sağlık personelinin kullandığı kıyafeti giyen bir kadın, hastaneye girdi. Suriyeli Amir Zahlül Meeso (39) ve Ravva Zahlül Meeso (29) çiftinin yeni doğan oğlu Muhammed İbrahim'i kaçırdı. Aile, durumu polise bildirdi. Emniyet güçleri, harekete geçti, güvenlik kameralarını inceledi. Kadın ve ona yardım ettiği belirlenen 2 erkek şüpheliyi yakaladı. Bebek, annesine teslim edildi. F.Ç. ve E.Ö. adlı kadınlar ile F.Ç'nin nikahsız eşi E.Ç. gözaltına alındı. Amir Zahlül ve Ravva Zahlül Meeso çiftinin Suriye'deki iç savaştan kaçarak Halep kentinden 2 yıl önce Afyonkarahisar'a geldiği, burada tanışarak 1 yıl önce evlendikleri öğrenildi. Hastane bahçesinde gazetecilere açıklama yapan Amir Zahlül Meeso, kaçırılan Muhammed İbrahim'in ilk çocuğu olduğunu belirtti. Çok mutlu olduğunu söyleyen baba, sevincini basın mensuplarına sarılarak paylaştı.
Anne Ravva Meeso
Çocuk Muhammed İbrahim
Anne Ravva Meeso
Çocuk Muhammed İbrahim
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