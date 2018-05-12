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  1. Başbakan'dan Anneler Günü mesajı

ve 'in 'te provokasyon işbirliği

KUDÜS PROVOKASYONU
skandal kararı sonrası Pazartesi günü Kudüs'te büyükelçilik açıyor. 'de tansiyon dorukta. , bu süreçte elini taşın altına koyan tek güç oldu. Peki ya diğer ülkelerin tavrı ne olacak, ABD ile 'in bu son provokasyonu nasıl sonuçlar ortaya çıkaracak, Taha Dağlı, yanıtladı.

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  • 12 Mayıs 2018, Cumartesi 19:43
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