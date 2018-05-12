KUDÜS PROVOKASYONU

ABD skandal Kudüs kararı sonrası Pazartesi günü Kudüs'te büyükelçilik açıyor. Filistin'de tansiyon dorukta. Türkiye, bu süreçte elini taşın altına koyan tek güç oldu. Peki ya diğer ülkelerin tavrı ne olacak, ABD ile İsrail'in bu son provokasyonu nasıl sonuçlar ortaya çıkaracak, Taha Dağlı, yanıtladı.