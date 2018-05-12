Albayrak, TÜGVA Bursa Temsilciği tarafından Uludağ Üniversitesi Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Buluşması"nda Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri ve gençler ile bir araya geldi.

Türkiye'nin bu günlere gelmek için nerelerden geçtiğini ve nasıl bir yol izlediğini anlatan Albayrak, bu süreçte gençlerin üstlendiği ve üstlenebileceği rolün önemine dikkat çekti. Bakan Albayrak Türkiye ve dünyanın geleceği için gençlerin daha fazla rol üstlenebileceğini ve üstlenmesi gerektiğini ve bu noktada gençlere tam destek verdiğini belirtti.

Uludağ üniversitesinde hıncahınç dolu olan programda Berat Bey üniversite öğrencilerine birikimleri ile geleceğin dinamizmleri ile şimdinin teminatı olduğunu vurguladı.

Bursa'ya gelmişken Uludağ Üniversitesi'ndeki genç kardeşlerimizle bir araya gelmemek olmaz dedik.



Geçmişini bilen, bugünü iyi okuyan ve geleceği iyi kurgulayan gençlerimiz, Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefinin teminatı olacak. pic.twitter.com/y7DEeOGFyv — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 11 Mayıs 2018



Program boyunca gençlerin Bakan Albayrak'a olan yoğun ilgisi gözlerden kaçmadı. Programın son kısmı olan soru-cevap bölümünde ise gençler ile Bakan Albayrak arasında yaşanan diyaloglar salonda neşeli anların oluşmasına neden oldu.

Programın sonunda TÜGVA Bursa İl Temsilcisi Fatih Kaya tarafından Bakan Albayrak'a hediye takdimi yapıldı. Bu esnada Bakan Albayrak'ın etrafını çevreleyen gençler genç bakan ile bol bol fotoğraf çektirdi.