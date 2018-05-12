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ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ’da gençlerle bir araya geldi

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliği’nce düzenlenen "Gençlik Buluşması"na katıldı.

Bakan Albayrak gençlerle buluştu

Albayrak, TÜGVA Temsilciği tarafından Uludağ Üniversitesi Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Buluşması"nda Kuruluşları (STK) temsilcileri ve gençler ile bir araya geldi.

'nin bu günlere gelmek için nerelerden geçtiğini ve nasıl bir yol izlediğini anlatan Albayrak, bu süreçte gençlerin üstlendiği ve üstlenebileceği rolün önemine dikkat çekti. Türkiye ve dünyanın geleceği için gençlerin daha fazla rol üstlenebileceğini ve üstlenmesi gerektiğini ve bu noktada gençlere tam destek verdiğini belirtti.

Uludağ üniversitesinde hıncahınç dolu olan programda Berat Bey üniversite öğrencilerine birikimleri ile geleceğin dinamizmleri ile şimdinin teminatı olduğunu vurguladı.



Program boyunca gençlerin Bakan Albayrak'a olan yoğun ilgisi gözlerden kaçmadı. Programın son kısmı olan soru-cevap bölümünde ise gençler ile Bakan Albayrak arasında yaşanan diyaloglar salonda neşeli anların oluşmasına neden oldu.

Programın sonunda TÜGVA Bursa İl Temsilcisi Fatih Kaya tarafından Bakan Albayrak'a hediye takdimi yapıldı. Bu esnada Bakan Albayrak'ın etrafını çevreleyen gençler genç bakan ile bol bol fotoğraf çektirdi.

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  • 12 Mayıs 2018, Cumartesi 14:11
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