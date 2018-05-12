;
Yol Durumu
  1. Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Ece Temelkuran'dan Kraliçe Elizabeth'e Erdoğan mektubu

Sosyal medyada bot destekli provokasyon yapan trol muhalifler şimdi de İngiltere'den medet ummaya başladı. Sözde gazeteci Ece Temelkuran, The Guardian'da Elizabeth'e ithafen yazdığı mektupta "Erdoğan'a tamam deyin" çağrısında bulundu.

Temelkurandan Kraliçe Elizabethe skandal mektup

"Tamam" cephesi sosyal medyadaki etkinliğini yitirdi, ancak kara propaganda faaliyetlerinden vazgeçmiyorlar. "Looser gazeteci" olarak tanınan Ece Temelkuran, The Guardian'a yazdığı makalede Kraliçe Elizabeth'ten medet umdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere ziyareti öncesinde Kraliçe'ye seslenen Temelkuran, Erdoğan'a "tamam" demesini istedi.

"TAMAM DEYİN"
Cumhurbaşkanı adaylarından ümidi kesen muhalefet cephesinin son ümidi dış mihraklar oldu.

Looser gazeteci Ece Temelkuran, Erdoğan'ın ziyaret edeceği İngiltere Kraliçesi'ne mektup yazarak, Cumhurbaşkanı'na "Tamam" demesini istedi.

Temelkuran, "Erdoğan sizi sarayda ziyaret ettiğinde, çayınız doldurulurken Erdoğan'a 'artık yeter' deyin" dedi.

SİYASİ ÖNGÖRÜSÜZLÜK VE TEMELKURAN
Daha önce Türkiye'de bulunan birkaç medya kurumunda çalışan Temelkuran, seçimlerde tutturamadığı tahminler ve siyasi öngörüsüzlükleri ile olumsuz bir intiba bıraktı. Bunlarla birlikte Temelkuran, dış basında kaleme aldığı Türkiye aleyhtarı yazılarıyla da tanınıyor.

  • 12 Mayıs 2018, Cumartesi 14:03
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar