Ece Temelkuran'dan Kraliçe Elizabeth'e Erdoğan mektubu

"Tamam" cephesi sosyal medyadaki etkinliğini yitirdi, ancak kara propaganda faaliyetlerinden vazgeçmiyorlar. "Looser gazeteci" olarak tanınan Ece Temelkuran, The Guardian'a yazdığı makalede Kraliçe Elizabeth'ten medet umdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere ziyareti öncesinde Kraliçe'ye seslenen Temelkuran, Erdoğan'a "tamam" demesini istedi.

"TAMAM DEYİN"

Cumhurbaşkanı adaylarından ümidi kesen muhalefet cephesinin son ümidi dış mihraklar oldu.

Looser gazeteci Ece Temelkuran, Erdoğan'ın ziyaret edeceği İngiltere Kraliçesi'ne mektup yazarak, Cumhurbaşkanı'na "Tamam" demesini istedi.

Temelkuran, "Erdoğan sizi sarayda ziyaret ettiğinde, çayınız doldurulurken Erdoğan'a 'artık yeter' deyin" dedi.

SİYASİ ÖNGÖRÜSÜZLÜK VE TEMELKURAN

Daha önce Türkiye'de bulunan birkaç medya kurumunda çalışan Temelkuran, seçimlerde tutturamadığı tahminler ve siyasi öngörüsüzlükleri ile olumsuz bir intiba bıraktı. Bunlarla birlikte Temelkuran, dış basında kaleme aldığı Türkiye aleyhtarı yazılarıyla da tanınıyor.