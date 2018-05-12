;
Yol Durumu
  1. Kod adı Beyonce
  2. Türkiye’yi seviyorum

Dişi Ramos!

lı 17 yaşındaki ’ün hayatını değiştiren hikayesi gazetesinde manşet oldu. Haberde, İkranur’un ‘Top geçer adam geçmez’ derken güldüğü ve idolünün ’in defans oyuncusu olduğuna dikkat çekildi

Dişi Ramos!
"Hayatı değişen" genç kadınlarla ilgili bir haber hazırlayan İngiliz , İkranur Sarıgül'ü manşetine taşıdı. Malatya Kadınlar Spor Kulübü'nde oynayan isimli bir kadın öğrencinin hikayesi üzerinden anlatılan haberde, sayesinde genç kadınların eğitim hayatında kaldığı ve erken yaşta zorla evlendirilmediklerine dikkat çekildi. Gazete, "İkranur 2012 yılında Bayanlar Spor Kulübü'ne katıldı. futbol lisansı, üniversite sınavlarında önemli bir avantaj sağlıyor. Bu değişimle birlikte ailesinin de onun futboluna bakış açısı değişti. Malatya kadın futbol takımına seçilen İkranur, 'Top geçer adam geçmez' derken gülüyor ve idolünün Real Madrid'in defans oyuncusu Sergio Ramos olduğunu söylüyor.



(RAMOS)

11 yaşında kaçıyor ve futbol oynuyordu. Ailesi futbol oynadığını öğrendiğinde ona kızdı ve ayakkabılarına el koydu. İkranur o günleri, 'Sevdiğim şeyi yapmak istiyordum. Futbola aşık olmuştum' diye anlatıyor. İkranur, bölgede birçok kişinin hayali oldu" diye yazdı.
Etiketler: , , , , , ,
  • 12 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar