Dişi Ramos!

"Hayatı değişen" genç kadınlarla ilgili bir haber hazırlayan İngiliz The Guardian, İkranur Sarıgül'ü manşetine taşıdı. Malatya Kadınlar Spor Kulübü'nde oynayan İkranur Sarıgül isimli bir kadın öğrencinin hikayesi üzerinden anlatılan haberde, futbol sayesinde genç kadınların eğitim hayatında kaldığı ve erken yaşta zorla evlendirilmediklerine dikkat çekildi. Gazete, "İkranur 2012 yılında Malatya Bayanlar Spor Kulübü'ne katıldı. Türkiye Futbol Federasyonu futbol lisansı, üniversite sınavlarında önemli bir avantaj sağlıyor. Bu değişimle birlikte ailesinin de onun futboluna bakış açısı değişti. Malatya kadın futbol takımına seçilen İkranur, 'Top geçer adam geçmez' derken gülüyor ve idolünün Real Madrid'in defans oyuncusu Sergio Ramos olduğunu söylüyor.
(RAMOS)
11 yaşında kaçıyor ve futbol oynuyordu. Ailesi futbol oynadığını öğrendiğinde ona kızdı ve ayakkabılarına el koydu. İkranur o günleri, 'Sevdiğim şeyi yapmak istiyordum. Futbola aşık olmuştum' diye anlatıyor. İkranur, bölgede birçok kişinin hayali oldu" diye yazdı.
(RAMOS)
11 yaşında kaçıyor ve futbol oynuyordu. Ailesi futbol oynadığını öğrendiğinde ona kızdı ve ayakkabılarına el koydu. İkranur o günleri, 'Sevdiğim şeyi yapmak istiyordum. Futbola aşık olmuştum' diye anlatıyor. İkranur, bölgede birçok kişinin hayali oldu" diye yazdı.
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