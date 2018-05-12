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Ateş hattı

Ateş hattı
ABD ve arasındaki nükleer gerilim, infilak etti. Bu gerilime de girdi. İsrail'in İran'a yönelik salvolarına İran'dan sert tepki geldi. Ülkenin önde gelen mollalarından Ayetullah Ahmed Hatemi, "Batı'nın sona erdirilmesine yönelik baskılarına karşın füze kabiliyetimizi genişletceğiz ki, İsrail şunu bilsin: Aptalca hareket ederse Hayfa ve Tel Aviv tamamen yok edilir" dedi. Bu arada dün başkent Tahran olmak üzere dün ülkenin tüm kentlerinde 'ye yönelik protestolar vardı. Cuma namazı için toplanan İranlılar, ABD bayraklarını yaktı. "Amerika'ya ölüm", "İsrail'e ölüm" çığlıkları Tahran'da yankılandı.
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  • 12 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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