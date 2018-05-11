Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesi planlanan ilk uçak ilk uçuşunu yaptı. F-35'lerin Malatya'da konuşlu 7. Ana Jet Üs Komutanlığına getirilmesi planlanıyor.
10 Mayıs'ta Fort Worth Teksas'taki Lockheed Martin tesislerinden havalanan 18-001 kuyruk numaralı uçak, Test Pilotu Commander Wilson tarafından uçuruldu.
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