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'ye gelen ilk uçuşunu yaptı

’ne teslim edilmesi planlanan ilk uçak gökyüzü ile tanıştı.


'ne teslim edilmesi planlanan ilk uçak ilk uçuşunu yaptı. 'lerin 'da konuşlu 7. Ana Jet Üs Komutanlığına getirilmesi planlanıyor.

10 Mayıs'ta Fort Worth Teksas'taki tesislerinden havalanan 18-001 kuyruk numaralı uçak, Test Pilotu Commander Wilson tarafından uçuruldu.

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  • 11 Mayıs 2018, Cuma 10:11
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