FETÖ'nün önemli bir ismi İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gizli tanık başvurusu yaparak firari FETÖ savcısı Celal Kara hakkında önemli bilgiler vereceğini bildirdi. "Sultan" kod adı verilen gizli tanık, 12 Mart 2016'da verdiği ifadede Celal Kara ile Almanya'ya firarından 7 ay sonra Viber üzerinden görüştüğünü söyledi.

'Sultan', 10 Mart 2016'da Celal Kara'nın "arifderin53@icloud.com" e-mail adresi ile katıldığı görüntülü görüşmede Kara'nın yanında firari sevcı Zekeriya Öz ve onları koruyan bir Alman istihbaratçının olduğunu söyledi. Gizli tanık Sultan, "Bu eleman nasıl tip, bir bakayım abi" bahanesiyle istihbaratçıyı görmek istediğini söyledi. Kara da bu kişinin görüntüsünü gösterdi. Gizli tanık da o sırada, ekran üzerinden istihbaratçının iki kare görüntüsünü cep telefonuyla çekti.





DARBE MESAJLARI

Gizli tanık, işte bu kareleri savcılığa teslim etti. Gizli tanık, Kara'nın görüşme sırasında, "Asker bahanesini sunarak yönetime mayıs üzerine 20 gün say, en geç eylülde el koyacak. Meral Akşener Başbakan, Kemal Kılıçdaroğlu ya da Metin Feyzioğlu Cumhurbaşkanı olacak. Son bahar güzel geçecek" dediğini aktardı. Soruşturma dosyasına giren bu konuşmanın 15 Temmuz darbe girişiminden 4 ay önce olması dikkat çekiyor. İşte o görüşme:

CELAL KARA: (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kast ederek) Onun zamanı az kaldı. Örgütler birleşti. Yavaş yavaş Türkiye'nin her bölgesinde kaos ortamı oluşturulacak. Nevruzda, millet sokağa inmeye başlayacak, 1 Mayıs'tan itibaren devletin kontrol edemeyeceği şiddet eylemleri yapılmaya başlayacak. Askerde yapılanma tamamlandı. 250 bin civarı polis var. Bunların bir kısmı bize hizmet edecek geriye kalan yalakalar da çatışsalar bile arada yok olup gidecekler. Zaten poliste ağır silah yok. Dikkat et. Asker son yıllarda hiç olmadığı kadar sessiz yavaş yavaş bazı ordu evlerinde tekrar olaylar yaşanmaya başladı. Hükümet askeri kadroya müdahale etmek isteyecek ancak bunda başarı sağlayamayacak. Onu tahtından indirecekler.





GİZLİ TANIK SULTAN: Peki abi askerde yüzde 33 kadar bir yapı var. Bu yetecek mi? Bir de ihtilal devri bitti. Abi millet ne diyecek? Sıkıntılı. Bana göre ortalık daha çok karışır.



CELAL KARA: Olur mu? Kardeşim yüzde 65 şu an göreceksin. Askerde yaşanan iç karışıklıkları polis bastırmayı başaramadı.



GİZLİ TANIK SULTAN: Abi peki sizin iş ne olacak? Siz gelebilecek misiniz?



CELAL KARA: Yaşanan olayların ertesinde kısa zamanda döneceğim. Ancak Zekeriya'nın 4-5 yıl burada kalması lazım. Çok düşmanı var..

Kenan Kıran/Sabah