Seçmen bilgilerini güncellemek için yarın son gün! 2018 YSK Seçmen Kaydı Sorgulama

Seçmen kütüğünde kaydı bulunmayanların yarın saat 17.00'ye kadar kayıt olması veya bilgilerini güncellemek için yurt içinde nüfus müdürlüklerine, yurt dışında temsilciliklere müracaat etmesi gerekiyor.

SON GÜN YARIN

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için hazırladığı seçim takvimi işliyor. Buna göre, 2 Mayıs'ta askıya çıkan seçmen listeleri yarın askıdan iniyor. Seçmenler, yarın saat 17.00'ye kadar listeleri muhtarlıklar, YSK'nin internet sitesi ve YSK'nin mobil uygulamasıyla kontrol edebilecek.

Bu kapsamda, seçmen kütüğüne kayıtlı olmayanların yarın saat 17.00'ye kadar kayıt yapması veya bilgilerini güncellemek için yurt içinde nüfus müdürlüklerine, yurt dışında temsilciliklere başvurması gerekiyor.

SEÇMEN BİLGİLERİNİZİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin bir yakını tarafından engelli beyan formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya buraya gönderilmek üzere muhtarlığa yapacakları başvurular da 2 Mayıs'ta başlamıştı. Seyyar sandıklarda oy kullanabilmek için yapılacak başvurular da yarın tamamlanacak.

Seçmenler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle oy kullanabilecek.

2018 YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilmesi kararı alınan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine dair ayrıntılar açıklandı. YSK'nın yayımladığı seçim takvimi doğrultusunda, erken seçimlerde oy kullanacak adayların hangi tarihte neler yapması gerektiğine ilişkin tüm bilgiler yer almaktadır. Tüm bu gelişmelerin hemen arkasından, kamuoyu tarafından ''Nerede oy kullanacağım?'' ve ''Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır?'' sorgusu internet üzerinden hız kesmeden sürdürülüyor. Seçmen sorgulama işlemleri ve nerede oy kullanılacağı bilgisine erişmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden yahut Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla gerçekleştirebilecektir. İşte, 2018 Seçmen kaydı sorgulama sayfası!

2018 YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA SAYFASI! NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçim takvimi açıklanarak, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili erken seçim süreci başlatıldı. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanacakları yeri öğrenmek isteyen vatandaşlar, Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nın resmi internet sitesine akın etmeye başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından ilan edilen seçim takvimi doğrultusunda, yurt içi seçmen kütüğü listeleri 2 Mayıs Çarşamba 2018 tarihinde saat 8:00'de askıya çıkacak. Öte yandan yurt içi seçmen kütüğü listeleri 12 Mayıs Cumartesi 2018 tarihinde saat 17:00'da askıdan indirilecek. Vatandaşlar iki alternatif olan, Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nın resmi internet sitesi üzerinden veya e-Devlet kapısı aracılığıyla nerede oy kullanacaklarının bilgisine erişebilecekler. Seçmen kaydı ve sandık sorgulama hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar için, seçmen sorgulama sayfası aktif olduğu takdirde nerede oy kullanacağını öğrenebilecekler.

Yukarıdaki linki tıkladığınızda, Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nın resmi internet sitesine yönlendirileceksiniz. Burada, ilk etapta ''T.C. Nüfus Cüzdanı'' yahut ''T.C Kimlik Kartı(Yeni) şeklinde sorgulama tiplerinden bir tanesini seçip, "Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl", "T.C. Kimlik Numarası", "Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No" gibi yer alan bilgileri eksiksiz ve doğru ve bir şekilde doldurulmasının hemen ardından resim doğrulaması da yaptığınızda nerede oy kullanacağınızı öğrenip seçmen kaydı ve sandık sorgulama işlemini başarıyla gerçekleştirebileceksiniz.

Yukarıdaki ikinci linke tıkladığınızda ise, seçmen kaydı ve sandık sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilmek üzere e-Devlet resmi internet sitesine yönlendirileceksiniz. Burada öncelikle, ''Kimliğimi Şimdi Doğrula'' butonuna tıkladıktan sonra ''T.C kimlik numarası', ardından e-Devlet şifrenizi doğru ve eksiksiz bir şekilde girmenizin hemen ardından karşınıza nerede oy kullanacağınıza dair tüm bilgilere erişebileceksiniz. Öte yandan henüz bir e-Devlet şifresine sahip değilseniz size en yakın PTT şubesinden yalnızca 2 TL karşılığında e-Devlet şifresi edinip seçmen kaydı ve sandık sorgulama işlemlerinizi başarıyla gerçekleştirebilirsiniz.