2012 yılında yapılan Polis Akademisi Giriş sınavında FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma ve Kamu Kurumu Zararına Dolandırıcılık suçlarından, yürütülen soruşturma ile ilgili olarak, sınav sorularını alarak polis akademisine yerleşen toplam 269 şüpheli öğrenci hakkında daha önce işlem yapılmış ve haklarında kamu davası açılmıştı.

OPERASYONDA YENİ DALGA.. 21 KİŞİ DAHA TESPİT EDİLDİ

Devam eden soruşturma kapsamında sınav sorularını sınav öncesinde veren, soruların verilmesine aracılık eden, Polis Akademisine yerleşen öğrencilere mahrem abilik yapan ve bir kısmının da bylock kullandığı tespit edilen 21 şahsa yönelik Ankara dahil 13 ilde gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.