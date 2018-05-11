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2012'deki sınavı sorularını sızdıran 'cülere operasyon

2012'deki sınavı sorularının mensuplarınca sızdırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Daha önce 269 şüpheli öğrenci hakkında daha önce işlem yapılmış ve haklarında kamu davası açılmıştı.

O FETÖcüler deşifre oldu

2012 yılında yapılan Giriş sınavında silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, FETÖ/ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma ve Kamu Kurumu Zararına Dolandırıcılık suçlarından, yürütülen soruşturma ile ilgili olarak, sınav sorularını alarak polis akademisine yerleşen toplam 269 şüpheli öğrenci hakkında daha önce işlem yapılmış ve haklarında kamu davası açılmıştı.

OPERASYONDA YENİ DALGA.. 21 KİŞİ DAHA TESPİT EDİLDİ
Devam eden soruşturma kapsamında sınav sorularını sınav öncesinde veren, soruların verilmesine aracılık eden, Polis Akademisine yerleşen öğrencilere mahrem abilik yapan ve bir kısmının da bylock kullandığı tespit edilen 21 şahsa yönelik dahil 13 ilde gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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  • 11 Mayıs 2018, Cuma 09:51
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