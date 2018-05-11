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'da kaçırılan bulundu

Devlet Hastanesi yeni doğan ünitesinde dün personel kıyafetiyle giren kadının kaçırdığı Suriyeli Amir Zahlül Meeso (39) ve 'nun (29) çiftinin yeni doğan oğlu '' bulundu.

Afyonkarahisarda kaçırılan bebek bulundu

Devlet Hastanesi yeni doğan ünitesinde dün personel kıyafetiyle giren kadının kaçırdığı Suriyeli Amir Zahlül Meeso (39) ve 'nun (29) çiftinin yeni doğan oğlu '' bulundu. Polis ekiplerince sabaha karşı saat 05.00 sıralarında kent merkezinde bulunan erkek , kadın doğun servisinde yatan annesi Ravva Zahlül Meeso'ne teslim edildi.

Polis olayla ilgili bir kadını gözaltına aldı.

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  • 11 Mayıs 2018, Cuma 09:25
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