CHP'li 15 milletvekilinin İyi Parti'ye geçmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanbüyük tepki göstermişti. Erdoğan, "Ahlaki bir yanı olabilir mi bunun? Güneş Motel Olayı'ndan daha öte bir durum söz konusu. Parlamentomuzun bu duruma düşmesi gerçekten felaket. 24 Haziran'da herkes sandıkta dersini alacak" demişti.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İyi Parti'ye 'kiraya' verdiği 15 milletvekilinin önümüzdeki günlerde CHP'ye geri döneceği belirtilmişti.
İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili CHP'ye geri döndü.
CHP'Den İyi Parti'ye geçen 15 milletvekili geri döndü. CHP saat 12'de açıklama yapacak. Türk siyase... Geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İyi Parti'ye 'kiraya' verdiği 15 milletvekilinin önümüzdeki günlerde CHP'ye geri döneceği belirtilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bu konu hakkında "Siz bakmayın bazılarının AK Parti'yi tek adamlıkla suçlamasına. 15 milletvekili, bunları sen seçmedin millet seçti. Bunları ağlatarak kabul edemeyeceği bir yere ihraç edip gönderiyorsun. Böyle bir anlayış olabilir mi ya? Ama diktatörler bunu yapar. Milletimiz bunu gördüğü için 15 yıldır yönetimi AK Parti'den başkasına vermiyor" açıklamasını yapmıştı.
CHP'li 15 milletvekilinin İyi Parti'ye geçmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanbüyük tepki göstermişti. Erdoğan, "Ahlaki bir yanı olabilir mi bunun? Güneş Motel Olayı'ndan daha öte bir durum söz konusu. Parlamentomuzun bu duruma düşmesi gerçekten felaket. 24 Haziran'da herkes sandıkta dersini alacak" demişti.
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