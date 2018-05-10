CHP'li 15 milletvekilinin İyi Parti'ye geçmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanbüyük tepki göstermişti. Erdoğan, "Ahlaki bir yanı olabilir mi bunun? Güneş Motel Olayı'ndan daha öte bir durum söz konusu. Parlamentomuzun bu duruma düşmesi gerçekten felaket. 24 Haziran'da herkes sandıkta dersini alacak" demişti.



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İyi Parti'ye 'kiraya' verdiği 15 milletvekilinin önümüzdeki günlerde CHP'ye geri döneceği belirtilmişti.