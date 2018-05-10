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Hedef yine Erdoğan ve Türkiye'ydi! İşte 'daki "" operasyonunun ardındaki lobi

'de Soros ve / destekli başlatılan "" operasyonunun arkasındaki lobi deşifre oldu. Yurt dışı odaklı başlatılan kampanyaya FETÖ/PKK'lılar, Soros destekli hesapların yanı sıra, porno oyuncuları ve porno siteleri dahi destek oldu.

Türkiye'de kullanıcıları ortalama günde 5,8 milyon tweet atarken, bu rakam seçim öncesi dönemlerde ortalama 6,9 milyona ulaşıyor. Yukarıdaki grafikte Türkiye'de atılan tweetlerin son 3 aydaki rakamları görülüyor.

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  • 10 Mayıs 2018, Perşembe 12:47
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