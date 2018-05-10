Türkiye'de Twitter kullanıcıları ortalama günde 5,8 milyon tweet atarken, bu rakam seçim öncesi dönemlerde ortalama 6,9 milyona ulaşıyor. Yukarıdaki grafikte Türkiye'de atılan tweetlerin son 3 aydaki rakamları görülüyor.
Hedef yine Erdoğan ve Türkiye'ydi! İşte Twitter'daki "Tamam" operasyonunun ardındaki lobi
Twitter'de Soros ve FETÖ/PKK destekli başlatılan "Tamam" operasyonunun arkasındaki lobi deşifre oldu. Yurt dışı odaklı başlatılan kampanyaya FETÖ/PKK'lılar, Soros destekli hesapların yanı sıra, porno oyuncuları ve porno siteleri dahi destek oldu.
Etiketler: Cumhurbaşkanı Erdoğan , Recep Tayyip Erdoğan , PKK , FETÖ , Tobias Huch , HDP , TAMAM , Twitter
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