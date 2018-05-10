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Firari 'cüler ve Celal Kara'yı 'mi koruyor?

firarileri ve Celal Kara'yı Alman istihbarat servisi 'nin koruduğu iddia edildi.

Firari FETÖcüleri Alman istihbaratı mı koruyor?

AHaber'de yayınlanan Kadraj programında firari 'cüler ve Celal Kara hakkında çok önemli belgeler açıklandı.

15 Temmuz darbe girişiminden 4 ay önce Celal Kara'nın bir kişiyle yaptığı telefon konuşmasının dökümleri deşifre edildi. Kod isminin Sultan olduğu öğrenilen bir kişinin 10 Mart 2016 tarihinde Celal Kara'yı aradığı ve Kara'nın kullandığı arifderin53@icloud.com e-mail adresi üzerinden yaklaşık 30 dakikalık görüşme yaptığı öğrenildi. Bu görüşmenin tutananağı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda soruşturma dosyasına eklendiği belirtildi.

Gizli tanığın Kara'ya 'Yanınızda kimler var, kamerayı açıp gösterir misin?' derken görüntülere Zekeriya Öz'ün ve Alman gizli istihbarat teşkilatı görevlisinin takıldığı görülüyor.

Öz ve Kara'yı oturduğu evde Alman istihbarat teşkilatı BND'nin koruduğu gelen bilgiler arasında...

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  • 10 Mayıs 2018, Perşembe 00:20
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