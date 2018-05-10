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Erdoğan'dan TM Akhisarspor'a tebrik

, 'nda Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek şampiyon olan 'u kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan TM Akhisarspora tebrik

, 'nda Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek şampiyon olan 'u kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Stadyumu'nda oynanan ve Akhisarspor'un 3-2'lik üstünlüğü ile sonuçlanan mücadelenin ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "2017-2018 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Teleset Mobilya Akhisarspor'u ve taraftarlarını gönülden kutluyorum. Tebrikler Akhisarspor" notunu düştü.



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  • 10 Mayıs 2018, Perşembe 00:09
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