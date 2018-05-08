İYİ Parti kurucusu Mehmet Aslan'ın Beykoz'daki evinin kurşunlanması olayının Bağcılar'da İYİ Parti standında tartışma yaşandığı güne denk geldiği ortaya çıktı.
Mehmet Aslan'ın Beykoz'daki evinin Pazar günü kasklı motosikletli 2 kişi tarafından 4-5 el ateş edildiği belirlendi.
Seyahatte olan Mehmet Aslan'ın bu akşamüstü evine geldikten sonra saldırıyı fark ederek polise bildirdiği, polisin olay yerine gelerek incelediği güvenlik kameralarından saldırıyı tespit ettiği öğrenildi.
Pazar günü Bağcılar'da meydana gelen bıçaklı kavgadan 3-4 saat sonra yaşanan olayın Arslan'ın Adana'dayken yaşandığı belirlendi. Görüntülere göre Mehmet Aslan'ın evinin bulunduğu sokağa motosikletle gelen iki kişi ellerinde poşetle ateş ediyor. Saldırıda kovanların bile yere düşmemesi dikkat çekiyor. Olayın faillerinin araştırıldığı öğrenilirken söz konusu iki saldırı ın peş peşe gelmesi de dikkat çekti.
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