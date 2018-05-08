;
Yol Durumu
  1. Dışişleri'nden Trump'ın kararına ilk tepki!

’a da provokasyon izi

İYİ Parti kurucusu ’ın Beykoz’daki evinin kurşunlanması olayının Bağcılar’da İYİ Parti standında tartışma yaşandığı güne denk geldiği ortaya çıktı. Silah sıkan motosikletlilerin kovanları yere düşürmeyecek kadar profesyonel oldukları anlaşıldı.

Mehmet Aslana saldırıda provokasyon izi

İYİ Parti kurucusu 'ın Beykoz'daki evinin kurşunlanması olayının Bağcılar'da İYİ Parti standında tartışma yaşandığı güne denk geldiği ortaya çıktı.

Mehmet Aslan'ın Beykoz'daki evinin Pazar günü kasklı motosikletli 2 kişi tarafından 4-5 el ateş edildiği belirlendi.
Seyahatte olan Mehmet Aslan'ın bu akşamüstü evine geldikten sonra saldırıyı fark ederek polise bildirdiği, polisin olay yerine gelerek incelediği güvenlik kameralarından saldırıyı tespit ettiği öğrenildi.

Mehmet Aslan’a saldırı kamerada!


Pazar günü Bağcılar'da meydana gelen bıçaklı kavgadan 3-4 saat sonra yaşanan olayın Arslan'ın 'dayken yaşandığı belirlendi. Görüntülere göre Mehmet Aslan'ın evinin bulunduğu sokağa motosikletle gelen iki kişi ellerinde poşetle ateş ediyor. Saldırıda kovanların bile yere düşmemesi dikkat çekiyor. Olayın faillerinin araştırıldığı öğrenilirken söz konusu iki saldırı ın peş peşe gelmesi de dikkat çekti.

Etiketler: , ,
  • 08 Mayıs 2018, Salı 00:36
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar