İYİ Parti kurucusu Mehmet Aslan'ın Beykoz'daki evinin kurşunlanması olayının Bağcılar'da İYİ Parti standında tartışma yaşandığı güne denk geldiği ortaya çıktı.

Mehmet Aslan'ın Beykoz'daki evinin Pazar günü kasklı motosikletli 2 kişi tarafından 4-5 el ateş edildiği belirlendi.

Seyahatte olan Mehmet Aslan'ın bu akşamüstü evine geldikten sonra saldırıyı fark ederek polise bildirdiği, polisin olay yerine gelerek incelediği güvenlik kameralarından saldırıyı tespit ettiği öğrenildi.



