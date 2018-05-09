Bursa'da Meryem Karaş (47), 5 yıl önce M.N.A. (71) ile evlendi. Mutlu beraberlik kısa sürdü. Çift arasında şiddetli geçimsizlik başladı. Bunun üzerine Karaş, Bursa Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Dün yapılan duruşmanın ardından dümbelek ve davul çaldıran Karaş, vatandaşlara kına dağıttı. Çok mutlu olduğunu ifade eden Karaş, çiftetelli oynadı. Vatandaşlar meraklı gözlerle Karaş'ı izledi. Boşanacağı için mutluğu olduğunu söyleyen Karaş, "Bugün çok mutluyum, inşallah boşanacağım. Eşimle aramızda geçimsizlik vardı. Beni ölümle tehdit etti. Psikolojik şiddet uyguladı. Bugün çok sevinçliyim. Tamamen bittiğinde daha da sevinçli olacağım" dedi. Duruşma, ekim ayına ertelendi.
Şiddete kınama
Kendisine psikolojik şiddet uygulayan eşi hakkında boşanma davası açan kadın, duruşma sonrası vatandaşa kına dağıttı
Etiketler: Bursa , psikolojik şiddet , kına , Boşanma , Meryem Karaş
- 09 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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