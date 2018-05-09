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Şiddete ma

Kendisine uygulayan eşi hakkında davası açan kadın, duruşma sonrası vatandaşa dağıttı

Şiddete kınama
Bursa'da (47), 5 yıl önce M.N.A. (71) ile evlendi. Mutlu beraberlik kısa sürdü. Çift arasında şiddetli geçimsizlik başladı. Bunun üzerine Karaş, Aile Mahkemesi'nde davası açtı. Dün yapılan duruşmanın ardından dümbelek ve davul çaldıran Karaş, vatandaşlara dağıttı. Çok mutlu olduğunu ifade eden Karaş, çiftetelli oynadı. Vatandaşlar meraklı gözlerle Karaş'ı izledi. Boşanacağı için mutluğu olduğunu söyleyen Karaş, "Bugün çok mutluyum, inşallah boşanacağım. Eşimle aramızda geçimsizlik vardı. Beni ölümle tehdit etti. Psikolojik şiddet uyguladı. Bugün çok sevinçliyim. Tamamen bittiğinde daha da sevinçli olacağım" dedi. Duruşma, ekim ayına ertelendi.
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  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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